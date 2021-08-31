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ANKARA

Devletimiz emin ellerde

Büyük Zafer’in 99’uncu yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

Osman Özgan Yeni Şafak
Devletimiz emin ellerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından Büyük Zaferin 99’uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz.”

PARLAK BİR GELECEK

“Türkiye’yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla, cumhurla, cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun.” Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulündeki tablo detayı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulündeki tablo detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de: Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de: Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde
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