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POLİTİKA

Devletimizin yanındayız

Evlatlarını PKK’ya kaptıran 54 aile HDP’ye ateş püskürüyor. Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren aileler, Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdi. Yeğeni örgüt tarafından kaçırılan Muhittin Avunan, “Devletimizin yanındayız. Terör örgütünün kökü kazınacak” derken, Türkan Mutlu ise kızına seslendi: Teslim ol, dön kızım!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır anneleri
Diyarbakır anneleri

Muhittin Avunan

HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetinde 39 gün geride kaldı. Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 54 ailenin bekleyişi sürüyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken, yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Emrah Avunan (24) için 13 Eylül’de oturma eylemine başlayan Bingöllü Muhittin Avunan, anne-babalar olarak ‘Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini söyledi.

HAREKATA TAM DESTEK

“Biz anne ve babalar, evlatlarımızın sağ-salim dönmelerini istiyoruz” diyen Avunan, şöyle konuştu: “Bütün dünya bilsin ki devletimizin karşısında bir terör örgütü var. Sonuna kadar devletimizin yanındayız. Biz ‘Artık yeter’ diyoruz. Devletimiz PKK’yı, YPG’yi, hepsini temizlesin. Bu anne-babalar ne zamana kadar gözyaşı dökecek? Bu operasyonu destekliyoruz, devletimizin yanındayız. İnşallah terör örgütünün kökü kazınacak.”

TESLİM OL, DÖN KIZIM

Türkan Mutlu

Gözü yaşlı annelerden Türkan Mutlu ise 7 yıl önce Balıkesir’de üniversiteyi kazandıktan sonra PKK tarafından kandırılıp dağa götürülen kızı Ceylan Şeyma Tekin’e (24) seslendi. 16 Eylül akşamı oturma eylemine başlayan anne, “Ben kızımın peşindeyim, evimde oturmadım, onu arıyorum. Kızımı istiyorum. Artık analar ağlamasın. Biz huzur istiyoruz. Ceylan beni duyuyorsan dön, kapım sana açık, perişanız kızım. Devletten sana zarar gelmez, teslim ol, gel kızım” dedi.

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