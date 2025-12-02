Devletin borcundaki sabit faiz iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), devletin ve kamu kurumlarının vatandaşa borçlu olduğu durumlarda kullanılan kanuni faiz oranını düzenleyen kuralı, “enflasyon karşısında alacaklının hakkını korumadığı” gerekçesiyle iptal etti. Karar; tazminatlar, haksız fiil kaynaklı alacaklar, sebepsiz zenginleşme ve idareden talep edilen maddi-manevi zararlar gibi sözleşme dışı para borçlarının tamamı için geçerli olacak.

9 AYLIK SÜRE TANINDI

AYM, devletin vatandaşın parasının değerini koruma yükümlülüğüne vurgu yaparak, mevcut sabit faiz oranının özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde gerçek kaybı karşılamadığına hükmetti. İptal edilen düzenleme, faiz oranı sözleşmede belirtilmemişse yıllık yüzde 12 uygulanmasını öngörüyordu. Cumhurbaşkanının bu oranı en fazla iki katına çıkarma yetkisi nedeniyle halihazırda yıllık en çok yüzde 24 faiz uygulanabiliyordu. Ancak mahkeme, bu oranın dahi enflasyonun altında kalarak alacaklıyı zarara uğrattığını belirtti. Kararın ardından Meclis’e yeni düzenleme için 9 aylık süre tanındı.

Karar, tazminat davaları, idareden talep edilen maddi-manevi zararlar, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme gibi sözleşme dışı para borçları için geçerli. Tarafların kendi aralarında faiz oranı belirlediği sözleşmeli borç ilişkileri bu karardan etkilenmiyor. Üyeler Muhterem İnce ve Ömer Çınar, karşı oylarında mevcut sistemde alacaklının enflasyon farkını “ayrıca isteme” imkânı bulunduğunu belirterek kuralın iptal edilmesine gerek olmadığını savundu.







