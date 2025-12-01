Yeni Şafak
Ev sahipleri için son saatlere girildi: Emlak vergisi için ödeme yapmayana gecikme zammı geliyor

Ev sahipleri için son saatlere girildi: Emlak vergisi için ödeme yapmayana gecikme zammı geliyor

1/12/2025, Pazartesi
Emlak Vergisi İçin 1 Aralık Son Gün: Ödemeyenler Cezalı Ödeyecek
Emlak Vergisi İçin 1 Aralık Son Gün: Ödemeyenler Cezalı Ödeyecek

Milyonlarca ev, arsa ve iş yeri sahibini yakından ilgilendiren emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son saatlere girildi. Bugün (1 Aralık 2025) mesai bitimine kadar ödemesini gerçekleştirmeyen mükellefler, aylık yüzde 3,5 oranında 'gecikme zammı' sürpriziyle karşılaşacak. Peki, yoğunluğa kalmadan ödemeler en hızlı nereden yapılır ve kimler bu vergiden muaf? İşte son gün uyarısı ve tüm detaylar...

Ev, iş yeri veya arsa sahibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son viraja girildi. 1 Aralık 2025 (bugün) itibarıyla sona erecek olan ödeme süresini kaçıran mükellefler, gecikme zammı sürpriziyle karşılaşabilir. İşte ödeme kanalları, cezai yaptırımlar ve muafiyet şartlarına dair tüm detaylar:


GECİKEN HER AY İÇİN YÜZDE 3,5 FAİZ


Yılda iki taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin ikinci dönem ödemeleri için tanınan süre bugün mesai bitiminde son buluyor. Belediyelerde son gün yoğunluğu yaşanırken, ödemesini yarına bırakanlar için "gecikme zammı" uygulaması devreye girecek.


Yükümlülüklerini 1 Aralık tarihine kadar yerine getirmeyen mülk sahipleri, ödemedikleri tutar üzerinden aylık yüzde 3,5 oranında gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.


ÖDEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ödeme kanalları çeşitlendirilmiş durumda. Mükellefler ödemelerini şu yöntemlerle gerçekleştirebilir:


Fiziksel Ödeme:
Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyenin veznelerinden.

Dijital Ödeme:
E-Devlet kapısı üzerinden veya belediyelerin kendi web sitelerindeki "e-belediye" sistemlerinden kredi kartı ile.

Diğer Kanallar:
Posta çeki, banka havalesi veya EFT yoluyla.

Sicil numarası veya T.C. kimlik numarası ile vergi borcu sorgulaması ve ödemesi saniyeler içinde yapılabiliyor.


KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?


Emlak vergisi ödemelerinde bazı özel durumlar muafiyet kapsamına giriyor. Aşağıdaki şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiyi ödemekle yükümlü değil:

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emekliler (dul ve yetim aylığı alanlar dahil).

Engelli vatandaşlar.

Gaziler ve şehit yakınları.

Hiçbir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyenler.



