İstanbul'un kasım enflasyonu geriledi

İstanbul'un kasım enflasyonu geriledi

15:041/12/2025, Pazartesi
İTO'nun verilerine göre, tüketici fiyatları kasım ayında yüzde 1,19 artarken, yıllık artış ise yüzde 38,28 oldu. İTO'nun saptadığı kasım ayı fiyatları ekim ayından daha düşük geldi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ne göre; İstanbul'da kasım enflasyonu yüzde 1,19 oldu.


İstanbul'da yıllık bazda yaşanan fiyat değişimlerini gösteren endeks yüzde 38,28 arttı.


Önceki aylık enflasyon yüzde 40,84 düzeyindeydi.


Toptan eşya fiyat artışı


Toptan Eşya Fiyatları İndeksi kasımda yüzde 2,14 artarken, yıllık bazda artış yüzde 23,12 olarak belirlendi.


Yıllık artış önceki ayda yüzde 23,78 olmuştu.


Fiyatı artan ve azalan ürünler


Kasımda alkol ve tütün harcamalarında yüzde 2,59, konut harcamalarında yüzde 2,30, sağlıkta yüzde 1,69, ev eşyasında yüzde 1,68, çeşitli mal ve hizmette yüzde 1,66, eğlence ve kültürde yüzde 1,41, lokanta ve otellerde yüzde 1,37, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,28, eğitim harcamlarında 0,02 artış kaydedilirken, giyim ve ayakkabıda yüzde -1,55, ulaştırmada yüzde -0,03 azalış izlendi.


Haberleşme harcamalarında ise fiyat değişimi görülmedi. Kasım ayında en yüksek grup artışı yüzde 2,59 ile alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda, en yüksek grup azalışı ise -1,55 ile giyim ve ayakkabı harcamalarında izlendi.



