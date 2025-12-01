İstanbul'un kasım enflasyonu geriledi

Kasımda alkol ve tütün harcamalarında yüzde 2,59, konut harcamalarında yüzde 2,30, sağlıkta yüzde 1,69, ev eşyasında yüzde 1,68, çeşitli mal ve hizmette yüzde 1,66, eğlence ve kültürde yüzde 1,41, lokanta ve otellerde yüzde 1,37, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,28, eğitim harcamlarında 0,02 artış kaydedilirken, giyim ve ayakkabıda yüzde -1,55, ulaştırmada yüzde -0,03 azalış izlendi.

Haberleşme harcamalarında ise fiyat değişimi görülmedi. Kasım ayında en yüksek grup artışı yüzde 2,59 ile alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda, en yüksek grup azalışı ise -1,55 ile giyim ve ayakkabı harcamalarında izlendi.