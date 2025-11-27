GSS borçları silinecek mi? Hangi borçlar silinecek? 11. Yargı Paketi'nden milyonları ilgilendiren düzenleme

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için beklenen adım geldi. 11. Yargı Paketi’nde yer alan düzenleme, geçmiş yıllara ait borçların silinmesini ve prim sisteminin tamamen değişmesini öngörüyor. GSS prim oranının yüzde 6’ya çıkarılmasıyla birlikte hem mevcut ödemeler hem de geçmiş borçlar iki katına yakın artacak. Peki hangi borçlar silinecek, kimler kapsam dışında kalacak, artış sonrası aylık prim kaç lira olacak? Meclis’e sunulan teklif, borçlu milyonların sağlık hizmetlerine erişimini nasıl etkileyecek? İşte GSS borç affından prim artışına kadar tüm kritik detaylar…

11. Yargı Paketi TBMM'de: GSS borçlarının bir kısmı siliniyor AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni yargı paketinin detaylarını paylaşırken GSS prim borçlarına ilişkin dikkat çeken bir ifadede bulundu. Güler, 2015–2016 dönemine ait GSS prim borçları için şu açıklamayı yaptı:

“Genel sağlık sigortası prim borçlarının asıl ve ferî alacaklarından 2015–2016 yılı itibarıyla vazgeçilmesi yönünde teklifimizi pakete ekliyoruz.”

Bu açıklama, binlerce kişinin geçmiş dönem borç yükünden kurtulabileceği anlamına geliyor. Kararın yasalaşması halinde vatandaşların bu yıllara ait GSS prim borçları tahsil edilmeyecek.

GSS prim oranı değişti: Artık %3 değil, %6 Genel Sağlık Sigortasında vatandaşların ödeyeceği prim oranı da yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karar ile GSS prim oranı yüzde 3’ten yüzde 6’ya yükseltildi.

Bu düzenleme ile: Aylık GSS primi 780 TL’den 1.560 TL’ye çıkacak. Yeni oran 1 Aralık 2025 tarihinde uygulanmaya başlayacak. Özellikle sigortasız olduğu halde zorunlu olarak GSS kapsamına alınan kişiler için prim artışı dikkat çekici bir yük oluşturuyor.

Primler asgari ücrete göre hesaplanıyor GSS primlerinin belirlenmesinde temel kriter asgari ücret olmaya devam ediyor. Geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişiler: Asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında prim ödüyor. Bugünkü oranlara göre bu tutar aylık 780 TL, yıllık 9.361 TL.

Aynı hanede kişi başına düşen gelir bu sınırın altında olan vatandaşlar ise gelir testine giriyor. Geliri düşük olduğu tespit edilenlerin GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor.

Yeni prim artışı borçları da yükseltecek GSS prim oranının yüzde 6'ya çıkarılması yalnızca yeni dönem ödemelerini değil, geçmişten gelen GSS borçlarını da artıracak.

Özellikle prim ödeyemeyen ve uzun süredir borcu biriken vatandaşların toplam borç miktarı yeni oranla birlikte katlanacak.

Bu nedenle hem borçlu vatandaşlar hem de gelir testine girmemiş kişiler için süreç daha dikkatle takip edilmesi gereken bir hale geliyor.