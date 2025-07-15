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15 Temmuz Darbe Girişimi
Devletin kalbine kurşun

Devletin kalbine kurşun

04:0015/07/2025, Salı
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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15 Temmuz gecesi FETÖ, darbe planını devletin kalbindeki kurumları ele geçirme hedefiyle kurguladı. Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Genelkurmay, Emniyet ve TRT gibi stratejik yapılar doğrudan hedef alındı. Ankara ve İstanbul’da yürütülen saldırılarda siviller, kurumlar ve iletişim kanalları bombalandı. Ancak halkın, emniyetin ve yargının direnişiyle plan çöktü, darbeciler hezimete uğradı.

Yarım asırdır devleti ele geçirme hedefiyle sızmalarını sürdüren FETÖ, 15 Temmuz 2016 gecesi düğmeye bastığında saldırı planını en stratejik kurumlara göre kurguladı. Ankara merkezli saldırılarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Genelkurmay, MİT, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT, TRT, Özel Harekât Daire Başkanlığı gibi kritik kurumlar doğrudan hedef alındı. İstanbul’da ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı’na yönelik girişimler dikkat çekti.

DİRENİŞİN MERKEZİNE BASKIN

Genelkurmay’daki olağan dışı hareketliliğin erken fark edilmesi üzerine darbe planını 16 Temmuz 03.00’ten 15 Temmuz 20.30’a çeken FETÖ, baskıyı artırmak için Ankara’daki Akıncı Üssü’nden havalanan F-16’larla harekete geçti. Direnişin odağındaki emniyet birimleri, hedef tahtasındaki ilk kurumlardan oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne iki kez bomba atıldı. Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda 17 personel şehit oldu. Emniyet binasını vuran helikopter ise daha sonra düşürüldü.

YASAMA VE YÜRÜTMEYE HAVA SALDIRISI

Darbe girişiminin diğer önemli hedefi ise yasama ve yürütmenin merkeziydi. TBMM, tarihte ilk kez savaş uçağıyla bombalandı. Buna rağmen milletvekilleri sabaha kadar Genel Kurul’da kalarak darbeye karşı ortak duruş sergiledi. Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de tanklar ve helikopterlerle hedef alındı. Çatışmalar, hemen yanındaki Jandarma Genel Komutanlığı’na kadar uzandı. FETÖ’nün planı, tüm bu kurumların hızla kontrol altına alınarak Türkiye’de anayasal düzeni askıya almak ve halk iradesini bastırmak üzerine kuruluydu. Ancak halkın, emniyetin, yargının ve ordunun büyük kısmının direnci sayesinde bu saldırılar başarısızlığa uğradı. 15 Temmuz gecesi, devletin kalbine atılan kurşunların milletin sinesinden geri döndüğü bir direnişe dönüştü.

GENELKURMAY’I KAN GÖLÜNE ÇEVİRDİLER

FETÖ’cü askerler, Genelkurmay Başkanlığı’nı kontrol altına almak için harekete geçti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları rehin alınarak Akıncı Üssü’ne götürüldü. Genelkurmay çevresi, sivil direnişçilere karşı açılan ateş nedeniyle adeta kan gölüne döndü. Tanklar ve ağır silahlarla yapılan müdahaleler büyük can kayıplarına yol açtı.

İLETİŞİM NOKTALARI HEDEFTEYDİ

FETÖ, darbe planında geçmişteki cuntalardan ilham alarak iletişim kanallarını susturmayı hedefledi. TRT Genel Müdürlüğü binası basıldı, darbeciler sözde Yurtta Sulh Konseyi adına bildiri okuttu. TÜRKSAT’ın Gölbaşı Yerleşkesi Sikorsky tipi askeri helikopterle bombalandı. Yerleşkeye dört MK-82 bombası atılarak yayınlar kesilmeye çalışıldı.

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