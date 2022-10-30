'Devrim'i bu kez başardık: Altmış yıllık rüya gerçek oldu

Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg’un, seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü dün görkemli bir törenle açıldı. Türkiye’nin 1961 yılında Devrim’le başlayan yerli otomobil hayali, 61 yıl sonra gerçeğe dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla bir araya gelen 5 babayiğitin kurduğu Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (Togg) Bursa Gemlik’te inşa ettiği elektrikli otomobil fabrikası, Cumhuriyet’in 99’uncu yılını kutladığımız dün 29 Ekim’de açıldı.

ARABAYLA SALONA GELDİ

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşmalarının ardından kürsüye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geldi. Varank konuşmasını sürdürürken Erdoğan salondan ayrıldı.

Montaj hattına giden Erdoğan, ilk aracı banttan indirdi. Anadolu kırmızısı SUV’un direksiyonuna geçip salona gelen Erdoğan, sahneye de arabayla çıktı. Erdoğan, Cumhuriyet’in 99’uncu yılını kutlayarak başladığı konuşmasında özetle şunları kaydetti:

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85 MİLYONUN GURURU

Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bunun için Togg, Türkiye’nin, 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın ilk fotoğrafı da işte burada hizmete açtığımız tesis, önünde durduğumuz araçtır. Togg’u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğitlerimizi, mühendislerimizi ve emekçilerimizi kutluyorum. Sizler, milletimizle birlikte Nuri Demirağ’ın, Vecihi Hürkuş’un, Şakir Zümre’nin mirasını da onurlandırdınız.

GÖMLEĞİ YIRTTIK

Binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürmüş, adeta feleğin çemberinden geçerek devletini kurmuş milletiz. Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre, Nuri Killigil gibi, kendi kabiliyetleri, çabaları ve kaynaklarıyla fabrikalar kuran vatansever girişimcilerin önleri kesildi. İnsanımızın özgüvenini öyle bir kırdılar ki, on yıllar boyunca, üzerimize giydirilen deli gömleği misali içine sıkıştırıldığımız cendereden kurtulamadık. Ülkemizin son 20 yılı, bize biçilen bu gömleği yırtmanın, özümüzdeki cevheri gömüldüğü yerden çıkarmanın mücadelesiyle geçti.

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FABRİKA İŞTE BURADA

Yerli ve milli bir otomobil markasına sahip olmamak, milletçe yüreğimizi sızlatıyordu. “Artık milli bir otomobil markası çıkarmanın vaktidir” dediğimizde, sağ olsunlar ülkemizin önde gelen sanayi şirketleri tüm birikim ve tecrübeleriyle projemizi başlattılar. Bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında, “Hani bunun fabrikası nerede?” diye alay edenler vardı. En başından beri projeyi boğmaya çalışanlara soruyorum. “Fabrika nerede” diyordunuz. İşte burada, Bursa-Gemlik’te! Biz üzerimize düşenleri yapıyor, gerisini milletimize bırakıyoruz.

BANKALARA ÇAĞRI

Hâlâ “Yapamazsınız, üretemezsiniz” diyenler varsa şu otomobillere iyi baksın. Bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini engelleyenler, hamdolsun “devrin otomobilinde” başarılı olamadılar. Şimdi de “Bunu kim alacak, satamazsınız” diyorlar. Bunun cevabını da onlara milletimiz verecek. Milletimin Togg’a büyük teveccüh göstereceğinden şüphe duymuyorum. Buradan, tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine, vatandaşımızın Togg’u rahatlıkla satın alabilmesi için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum. Madem bu araca Türkiye’nin otomobili diyoruz, öyleyse hep birlikte bunun gereğini yapalım. Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg.

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Rengine Emine Hanım’la karar vereceğiz

Erdoğan, Togg’un onaylı ilk seri üretim aracını satın alma siparişini dün bir kez daha yineledi: “Buradan firmamıza tekrar iletiyorum. Az önce üretim bandını gezerken, farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Maşallah her biri ayrı güzel. Alacağımız otomobilin rengine, Emine Hanım’la istişare ettikten sonra karar vereceğiz.”

Togg meydan okumadır

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende şöyle konuştu: “Bugün Türkiye’nin 100 yıllık hayaline dev bir adım atıyoruz. Bugünden itibaren Türkiye’nin otomobillerini bu güzel tesiste üretmeye başlıyoruz. 1960’larda çok önemli bir fırsatı kaçırmıştık. Devrim arabasına sahip çıkamamış ve Türkiye’nin otomobilini yapamamıştık. Ama bu sefer 100 yılda bir gelen bu teknoloji fırsatını kaçırmıyoruz.

Rifat Hisarcıklıoğlu.

En doğru zamanda, küresel rakiplerimizle başa baş bir yarışa giriyoruz. Huzurunuzda, buradan bir söz daha verelim. Önce Avrupa’ya sonra tüm dünyaya Türkiye’nin otomobilini satacağız. 2024 sonundan itibaren ihracat haberlerimizi duymaya başlayacaksınız. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Togg bir otomobilden daha fazlasıdır. Togg yeni bir meydan okumadır. Togg teknolojik dönüşümdür. Togg dijital ekonomiye geçiştir. Biz bu işe inandık! Taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. Bu daha başlangıç. Yolumuz uzun. Biz, Türk girişimcisi olarak daha büyük hedeflerin peşindeyiz. İcat çıkaran, teknoloji ihraç eden bir Türkiye!” 2024 sonunda ihracatına başlanacak Togg’un ilk ülkesinin ise Almanya olacağı öğrenildi.

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Fiyatı şubatta açıklanacak

Togg’un aracısız şekilde satılacağını anlatan Erdoğan, “Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlarımız siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler” dedi. Erdoğan Togg’un fiyatının da ön satışın başlayacağı şubat ayında açıklanacağını kaydetti: “Togg’un fiyatının, piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine inanıyorum. Önümüzdeki senenin Mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı, zaten hem doğru, hem de mümkün değildir. Ön satışın başlayacağı Şubat ayında Togg’un fiyatı da açıklanacaktır.”

Baş babayiğit Cumhurbaşkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları kaydetti: “Otomobile dair bildiğiniz her şeyi unutun. ‘Togg bir otomobilden daha fazlası’ derken biz gayet ciddiydik. Togg’u üreten tesisimize de bir fabrikadan daha fazlası diyoruz. Burası karbon emisyonunun azaltılması, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uygulamalarıyla dünyada fark oluşturacak. Mesela boyahanemiz uçucu organik bileşen salımını miktarıyla Türkiye’deki sınırın yasal sınırın 9’da biri. Avrupa’daki yasal sınır 7’de biri. Avrupa’nın en temiz boyahanesi. Yani çevre dostu, akıllı aracımız, yine çevre dostu, akıllı bir tesisle yollara çıkacak. Öyle ki bu tesisimiz daha şimdiden Avrupa’nın köklü otomotiv firmalarının yeni yatırımlarına ilham oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Yurt dışında yaşayan başarılı mühendisleri, tasarımcıları ekibimize dahil ettik. Bu manada Togg tersine beyin göçüne de önemli katkılar sağladı. İşte tüm bu örnekler aslında Togg’un nasıl yerli ve milli bir proje, nasıl yerli ve milli bir marka olduğunun ayrı ayrı kanıtı. Togg projesinin direksiyonunda Hans yok, George yok, Ayşe var, Mehmet var, Türkiye var. Böyle bir projenin altından kalkmak için verilen destek ve babayiğitler elbette önemli. Bu proje arkasında güçlü ve sağlam irade olmasaydı bu hayal asla gerçeğe dönüşmezdi. O yüzden bu projenin de bu ülkenin de 20 yıldır o sağlam iradeyi gösteren bir tane baş babayiğidi var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan”

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İlk temas noktası kasımda İstanbul’da

Gürcan Karakaş.

Türkiye’nin Otomobili ilk lanse edildiğinde sadece C-SUV üzerinde çalışmaların olduğu paylaşılmıştı. Gelinen süreçde sedan otomobil de tanıtıldı. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, 3 farklı model daha tanıttı. Karakaş “Geldiğimiz noktada C-SUV üretimine başladık. 2025 itibarıyla sedan aracımız bantlardan inecek. Artık değişen tercihlerle birlikte hatchback üretiminden vazgeçtik. Fakat yeni bir modelin müjdesini vermekten onur duyuyorum. 2026 yılının ilk yarısında bir cross coupe modeli daha banttan indireceğiz. C-X Coupe ismiyle bir küçük crossover modelin daha üretimine başlayacağız. Böylece 2026’ya kadar 3 model üretmiş olacağız” diye konuştu. Karakaş Togg’un satış stratejisini ve kullanıcıyla temas yöntemi hakkında da şu bilgileri verdi: “Kasım ayında İstanbul’da Zorlu Center’da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19’a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.”

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2030’a kadar 1 milyon araç

Aralık 2019’da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg’un Bursa Gemlik’te kurulacak fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020’de 1,2 milyon metrekarelik alanda fabrikanın temeli atıldı. 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Togg’un Gemlik Kampüsü 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Tesiste 1,6 kilometrelik test pisti inşa edildi. Üretim bantlarında toplam 250 robot devreye alındı. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 2030 yılına kadar 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor. TOGG Gemlik Kampüsü tam kapasiteye ulaştığında, her yıl 175 bin araç üretilirken, 4 bin 300 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam oluşacak. Fabrikanın yanına inşa edilen batarya fabrikası da 2032’ye kadar milli gelire 30 milyar avro katkı sağlayacak, cari açığı ise 10 milyar avro azaltacak.

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Fabrikanın ruhsatı

Togg işletme ruhsatına kavuştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Togg fabrikasının İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı imzaladı. Başkan Aktaş ruhsatın fotoğrafını “Gururla attığım en özel imza” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bahçeli test etti

Açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti’den Koray Aydın ile Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve eski başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı. Togg’un Gemlik Kampüsü’ne gelen MHP lideri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Destici ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile birlikte Togg’a binerek etkinlik alanına geçti. Programın sonunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş fabrikanın hayırlara vesile olması için dua etti.

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İlk araçlar büyükelçilere

Mart 2023 tarihinden itibaren satışa çıkacak ilk otomobillerin kimlerin olacağına dair bilgiyi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır açıkladı. Togg’un ilk kullanıcıları 81 ilin valisi ile 144 Türkiye büyükelçisi olacak. Dün açılıştan önce açıklamalarda bulunan Kacır, ilk otomobillerin büyükelçilere, sonrasında da valilere tahsis edileceği bilgisini verdi.

Dün, bugün gelecek

Gemlik Kampüsü’nde Türkiye’nin yerli otomobil macerasını başlatan “Devrim” ile Togg araçları birlikte sergilendi. 1961 yılında Türkiye’nin yerli otomobil macerasını başlatan “Devrim” otomobili dün Togg’un Gemlik Kampüsü’ndeydi. Togg’un resmi sosyal medya hesabından 3 aracın yan yana çekilmiş fotoğrafı, “Dün, bugün, gelecek... Devrim mühendislerine saygıyla. #YeniLig şimdi Gemlik” mesajıyla paylaşıldı. Togg’la birlikte Devrim de davetlilerin yoğun ilgisini gördü.

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Araçların gövde ve batarya bölümlerinin sergilendiği alanda akıllı şarj istasyonları da tanıtıldı.

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