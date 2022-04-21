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Gündem Dezenformasyonla mücadelede son viraj
ANKARA

Dezenformasyonla mücadelede son viraj

Kısa süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen “dezenformasyonla mücadele yasası” taslağının hazırlıkları devam ediyor.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Dezenformasyonla mücadelede son viraj
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Kısa süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen “dezenformasyonla mücadele yasası” taslağının hazırlıkları devam ediyor. Bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan çalışmadan taslak, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılan MYK toplantısında da gündeme geldi. Daha sonra ise konu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un başkanlığında oluşturulan strateji ekibi tarafından ele alındı.

TASLAK BAHÇELİ’YE SUNULDU

Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği iftarda taslak gündeme geldi. Düzenlemenin 3 ana başlıktan oluştuğu öğrenildi.

Buna göre, mevcut durumda “tüzel” kişi sıfatına sahip sosyal medya şirket temsilcileri yapılacak düzenleme ile gerçek kişi olacak. İkinci olarak, iftira, yalan haber ve dezenformasyonun yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanacak. Yalan haberleri bilerek ve sistematik bir şekilde yayanlara yaptırım getirilmesi planlanıyor. Son olarak ise internet medyasının yasal altyapısı oluşturulacak.

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