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EĞİTİM

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM 2019 DGS yerleştirme sonuçları ekranı

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2019-DGS yerleştirme sonuçlarını açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sitesinden kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ÖSYM, 2019-DGS yerleştirme sonuçlarını açıklandı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir."

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