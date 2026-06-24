Dijital ebeveynliğin el kitabı hazır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile Paneli"nde, dijital dönüşümün aile yapısı üzerindeki etkileri ve çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Panelde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teknolojinin sunduğu imkanlardan bilinçli şekilde yararlanılması gerektiğini vurguladı.
BU KİTAP AİLELERİ BİLİNÇLENDİRECEK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital dönüşümün yalnızca kurumları değil, bireylerin günlük yaşamını da derinden etkilediğini belirterek, ailelerin bu sürecin merkezinde yer aldığını söyledi. Ebeveynlerin çocuklarının dijital ayak izini daha doğmadan oluşturmaya başladığını belirten Duran, ailelere rehberlik etmek amacıyla "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile" kitabını hazırladıklarını anlattı. Duran, "Başkanlığımızın asıl gayesi, teknoloji ve çocuk ilişkisinde ebeveynlere dengeli ve bilinçli bir istikamet konusunda rehber ortaya koymaktır" değerlendirmesini yaptı.
YASAK DEĞİL BİLİNÇLİ KULLANIM
Panelde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise iletişim teknolojilerinin düşünme biçiminden aile içi ilişkilere kadar hayatın birçok alanını yeniden şekillendirdiğini belirtti. Göktaş, "Asıl meselemiz değişimin yönünü aile lehine çevirmektir" dedi. Teknolojiyi yasaklamayı değil, bilinçli kullanımını desteklediklerini vurgulayan Göktaş, "Bizim yaklaşımımız teknolojiyi yasaklamak değildir. Bizim yaklaşımımız, teknolojinin güvenli, bilinçli ve insan odaklı bir zeminde kullanımını desteklemektir" şeklinde konuştu.
Erdoğan’dan takdim yazısı
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile" adlı el kitabının takdim yazısını kaleme aldı. Erdoğan, yazısında, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, değerlerimizi aşındıran düşüncelerden ve aile ile toplum yapımızı tehdit eden her türlü anlayıştan korumak, hepimizin ortak vazifesidir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi, güçlü aileler üzerine inşa edilmiş güçlü bir toplumla el birliği içinde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.