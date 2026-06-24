Dijital ebeveynliğin el kitabı hazır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile" adlı el kitabının takdim yazısını kaleme aldı. Erdoğan, yazısında, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, değerlerimizi aşındıran düşüncelerden ve aile ile toplum yapımızı tehdit eden her türlü anlayıştan korumak, hepimizin ortak vazifesidir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi, güçlü aileler üzerine inşa edilmiş güçlü bir toplumla el birliği içinde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.