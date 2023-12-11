Dikkat FETÖ var

FETÖ, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için düğmeye bastı.

Seçimlere doğru yaklaşırken siyasi partiler aday adaylığı başvuru sürecini tamamladı. Siyasi partiler 2019’a göre rakiplerine oranla daha fazla belediyeye sahip olabilmek için strateji üstüne strateji geliştirirken yerel yönetimlerin kaynak ve eleman cazibesi de FETÖ’nün iştahını kabartıyor. 15 Temmuz 2016 kalkışması sonrası bastırılan ancak her fırsatı yeniden toparlanmak için değerlendirme peşinde olan istihbarat örgütü FETÖ, her seçim sürecinde olduğu gibi mart ayında yapılacak seçimler için de boş durmuyor.

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPTILAR

Bu hedef doğrultusunda FETÖ’cülerin başta AK Parti olmak üzere tüm siyasi partilere sızmak için aday adaylığı başvurusu için yoğun çalıştığı öğrenildi. Örgütün kendine yakın isimleri aday yapmak için lobi faaliyeti yürüttüğü kaydedildi. FETÖ’nün il, ilçe belediye başkan adaylığı dışında belediye meclislerine de örgüt elemanlarını yerleştirmek için yoğun gayret içerisinde olduğu belirtildi. Örgütün bu sinsi amacına ulaşmak için daha önce siyasete girmemiş, örgütsel faaliyetleri ile deşifre olmamış isimler üzerinden sızma girişiminde bulunduğu belirtiliyor.

İFTİRA VE DEDİKODU

FETÖ, kendilerine yakın isimlerin aday gösterilmesi için taktiklerini devreye soktu. Örgüt, kendilerine yakın isimlerin adaylığının kesinleştiği iddiasını yayarak diğer adayları demoralize etmeye çalışıyor. Aday olmayı düşünenlerin de “Aday belli” diyerek adaylıktan vazgeçmesi için taktikler uyguluyor. FETÖ, böylelikle potansiyeli olan şansı yüksek isimleri de yarıştan koparmak istiyor. Bunun yanı sıra potansiyel isimler yerel düzeyde devreye sokulan karalama, iftira ve dedikodu taktikleriyle yıpratılarak gözden düşürülüyor.

KOMİSYONLAR İYİ İNCELEMELİ

Bu nedenle FETÖ’nün sızmasına karşı siyasi partilere kritik bir sorumluluk düştüğü dikkat çekiliyor. Aday belirleme komisyonlarının ince eleyip sık dokuması gerektiği özellikle de referans zincirine dikkat edilmesinin kritik olduğu vurgulanıyor. Kripto FETÖ’cülerin adaylık vizesi alamaması için kolluk güçlerinin istihbarat birimlerinden ve yargı kurumlarından net bilgi akışının önemine dikkat çekiliyor. 15 Temmuz ile ilgili soruşturmalar ve mahkeme dosyalarındaki ifadelerin iyice gözden geçirilmesi öneriliyor.

Sandıklar üzerinden manipülasyon

FETÖ’nün 2024 mart seçimlerine ilişkin ikinci hamlesinin ‘sandık kurulları’ üzerinden olduğu ifade ediliyor. Seçimin sağlıklı işlemesine gölge düşürmek ve oy sayım işleminde manipülasyonlar yaparak seçim sonuçlarını bulandırmak ve toplumu germek isteyen FETÖ’nün siyasi partilere sandık müşahitliği üzerinden de sızmayı planladığı belirtiliyor.







