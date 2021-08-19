​Diktatör arıyorsan CHP’ye bak​

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un “diktatör” suçlamasına AK Parti, Hitler ve Mussolini fotoğrafları ile cevap verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Yalan dolan siyasetleri, akıl yürütme kabiliyetlerini yok etti” dedi.

Özkoç, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete diktatör ifadelerine sarılarak saldırdı. Özkoç, “Irak’ta saray var mıydı? Vardı. Bir diktatör de var mıydı? Vardı. Orada ABD ile iş birliği içerisinde miydi? Evet öyleydi. Yıllarca beraber Libya ile diğerleriyle, Mısır ile olduğu gibi mücadele alanı yürütüldü” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da diktatör ifadeleriyle saldıran Özkoç, “Türkiye’de bir diktatör var mı? Var. Orta Doğu’da nasıl demokrasi yok, saraylar var. Halkın çıkarlarını gözeteceğiz diye bir anlayış yükseldiyse, Türkiye’de de aynı şekilde buna benzer bir beka sorunu vardır” dedi.

ÖZKOÇ’A ANLADIĞI DİLDEN CEVAP

Özkoç’a “Yalan dolan siyasetleri, akıl yürütme kabiliyetlerini yok etti” tepkisini gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, “Doğrusu: Eski Genel Başkanlarının bıyığı Adolf Hitler’e, Engin Özkoç‘un traş şekli Mussolini‘ye benzemektedir” ifadelerini kullandı. Özkan, şöyle konuştu: O halde CHP, faşist diktatöryal siyaseti temsil etmekte ve bir milli güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Engin Özkoç diktatörlüğün tanımını öğrenmek istiyorsa öğretelim. Diktatörlük; açık oy, gizli sayım ile iktidara gelmektir. Atatürk’ün fotoğrafını paradan, duvarlardan kaldırmaktır. Dini eğitimleri yasaklamaktır. Ezanı Türkçe okutmaktır. Dersim’de 13 bin vatandaşın ölümüne sebep olmaktır. Ülkesine sığınan 146 soydaşını Boraltan Köprüsü’nde Stalin’in zulmüne göndermektir. TBMM Genel Kurul’undan başı örtülü diye bir milletvekilini çıkarmaktır. Partisinde kendisini eleştirenleri ihraç etmektir.