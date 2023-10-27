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Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Şirketlere ait milyonlara el konuldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve MASAK tarafından hakkında inceleme başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Zanlıların şirketlerinde yapılan aramaların ardından bugün Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu.

19:32 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 19:58 - 27/10/2023 Cuma
DHA
Dilan Polat ve Engin Polat'ın iş yerlerindeki aramalar sona erdi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın iş yerlerindeki aramalar sona erdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

15 şirkette arama kararı

Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı.

Dün yapılan aramaların ardından bir çok materyale el konulmuştu.

Şirketlere ait milyonlara el konuldu

Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.





#Dilan Polat
#Engin Polat
#MASAK
#Soruşturma
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