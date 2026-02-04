Yeni Şafak
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

08:384/02/2026, Çarşamba
Ali Kaya.

Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

#Dilek İmamoğlu
#Ali Kaya
#Uyuşturucu
