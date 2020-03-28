Gündem Din görevlilerinden alkışlanacak hareket 65 yaş ve üst vatandaşların evine giderek temizlik yaptı
SİVAS

Din görevlilerinden alkışlanacak hareket: 65 yaş ve üst vatandaşların evine giderek temizlik yaptı!

Din görevlilerinden alkışlanacak hareket: 65 yaş ve üst vatandaşların evine giderek temizlik yaptı

Sivas’ın Divriği ilçesinde görevli bazı din görevlileri evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üst vatandaşların evine giderek temizlik yaptı. Bu durumu fark eden Divriği Kaymakamlığı görevlilerin temizlik yaptığı esnada çekilen fotolarını, “Bugün imam arkadaşlarımız herhangi bir talimat ve görevleri olmamasına rağmen farklı bir hizmette bulunmuş,65 yaş üstü vatandaşlarımızdan bazılarının evinde temizlik yapmışlar ve yaşlılarımızın dualarını almışlar" yazarak sosyal medya hesabını paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Din görevlileri yaşlıların evini temizledi.
Din görevlileri yaşlıların evini temizledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkmaları kısıtlandı.

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Yaşlı vatandaşların evine gidip temizlik yapıyorlar

Bu kapsamda Divriği ilçesinde görevli bazı din görevlileri gerekli önlemleri alıp yaşlı vatandaşların evine giderek temizlik yaptılar.

Bu durumu fark eden Divriği Kaymakamlığı görevlilerin temizlik yaptığı esnada çekilen fotolarını, “Bugün imam arkadaşlarımız herhangi bir talimat ve görevleri olmamasına rağmen farklı bir hizmette bulunmuş,65 yaş üstü vatandaşlarımızdan bazılarının evinde temizlik yapmışlar ve yaşlılarımızın dualarını almışlar. Kendilerine teşekkür ederiz” yazarak sosyal medya hesabını paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan gönderi bir çok kişiden beğeni aldı.

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