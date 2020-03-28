Din görevlilerinden alkışlanacak hareket: 65 yaş ve üst vatandaşların evine giderek temizlik yaptı! Din görevlilerinden alkışlanacak hareket: 65 yaş ve üst vatandaşların evine giderek temizlik yaptı Sivas’ın Divriği ilçesinde görevli bazı din görevlileri evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üst vatandaşların evine giderek temizlik yaptı. Bu durumu fark eden Divriği Kaymakamlığı görevlilerin temizlik yaptığı esnada çekilen fotolarını, “Bugün imam arkadaşlarımız herhangi bir talimat ve görevleri olmamasına rağmen farklı bir hizmette bulunmuş,65 yaş üstü vatandaşlarımızdan bazılarının evinde temizlik yapmışlar ve yaşlılarımızın dualarını almışlar" yazarak sosyal medya hesabını paylaştı.

Haber Merkezi 28 Mart 2020, 15:46 Son Güncelleme: 28 Mart 2020, 15:46 İHA