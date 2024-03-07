Dini hatırladılar: Chp zikirmatik dağıtıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçimlerin Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı kampanyasında değişikliklere gitti. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre; CHP Genel Merkezi tarafından konuyla ilgili tüm il ve ilçe başkanlıkları ile CHP’nin elinde bulunan belediyelere bir talimat gönderildi. Buna göre; Ramazan ayının seçim takvimine denk gelen her günü için iftar çadırları kurulacak, yemekler verilecek ve Kur'an-ı Kerim okutulacak.

BROŞÜR YANINDA TESPİH

CHP’nin İstanbul’da yürüttüğü seçim kampanyası kapsamında seçmenlere, seccade, zikirmatik ve namaz tespihi dağıtması da dikkatlerden kaçmadı. İstanbul’da birçok ilçede CHP’nin belediye başkan adayları ile İBB Başkanı İmamoğlu’nun isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı broşürlerle birlikte seçmenlere, seccade, zikirmatik veya namaz tespihi dağıtıldığı görüldü.

CHP'nin yasak talebine ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin, AK Parti'nin yerel seçimler için hazırladığı bir reklam filminin, "ezan sesi" ve "Türk bayrağı" içermesi nedeniyle yasaklanması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti. CHP’nin konuyla ilgili dilekçesinde, AK Parti'nin seçim için hazırlattığı 1.45 dakikalık reklam filminin 0.03-0.12 saniyeleri arasında duyulan ezan sesi ile reklam filminin tamamında ana tema olarak forma üzerinde Türk bayrağı kullanıldığı belirtildi. Dilekçede, "Türk bayrağı ve ezan sesi kullanılan siyasi reklamın televizyonlarda, radyolarda ve internette yasaklanmasına ve yayından kaldırılmasına karar verilmesi" talep edildi. Başvuruyu görüşen YSK, söz konusu talebi reddetti.







