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Diploması veri tabanından silindi

Diploması veri tabanından silindi

04:007/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul Üniversitesi, diplomaların iptaline karar vermişti.
İstanbul Üniversitesi, diplomaların iptaline karar vermişti.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindi. İmamoğlu’nun yanı sıra 8 kişinin de diploma bilgilerinin, üniversitenin veri tabanından silindiği öğrenildi. Öte yandan, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı idare mahkemesine başvurarak, İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasını istedi. İstanbul Üniversitesi geçtiğimiz 18 Mart'ta İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar vermişti.


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