Direksiyon başında ölü halde bulundu

Batman
12:00 19/12/2025
DHA
Batman
Batman'da yol kenarında park halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon başında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 16 BZ 624 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, otomobildeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





