Direnişi ve kahramanları anacağız

Anmalarının merkezinde, FETÖ’nün darbe girişimini 8 yıl önce püskürten ‘millet’ var. Türkiye genelinde düzenlenen anmalarda İstanbul ve başkent Ankara önemli adreslerden olacak.

İLK ANMA ŞEHİTLER MAKAMI’NDA

İstanbul’da ilk anma sabah Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra başkente geçecek. Başkentte ilk anma TBMM'de düzenlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. TBMM'deki program, darbe girişimi sırasında Meclis bahçesinde bomba düşen alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayacak. Program, Şeref Holü'nde "Milletin Zaferi - Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi" ile devam edilecek.

TÖRENDE KONUŞACAK

Ardından Tören Salonu'nda düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni’nde AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları dinleti sunacak. Anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kurtulmuş konuşma yapacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de anma etkinlikleri düzenlenecek. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin karşılama konseriyle başlayacak etkinliklerde Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten, Mustafa Yıldızdoğan ve Azerin de sahne alacak.

DÜNYADA DA TÖRENLER OLACAK

İletişim Başkanlığı’nca yarın Ankara’da “15 Temmuz Milletin Zafer Destanı” başlığıyla bir panel programı düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yurt dışında dünyanın dört bir yanındaki temsilcilikler aracılığıyla “Victory of Democracy” söylemiyle anılacak. Temsilciliklerde 15 Temmuz’a dair fotoğraf sergileri düzenlenecek ve FETÖ’yü tüm yönleriyle anlatan milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan film, video, belgeseller gösterilecek. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York’un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak.







