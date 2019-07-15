Direnişin karargahı

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’a gelerek Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklama, Türkiye için dönüm noktası oldu.

Askeri lojmanlar, MİT ve özel harekat binalarının vurulup TBMM’nin bombalandığı gece, İstanbul da ikmal ve ulaşımın kilit noktalarından biri olan Atatürk havalimanı da en önemli nokta oldu. Darbeci askerlerin kontrolündeki tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları Atatürk Havalimanına hareket etti.

Havalimanının kapılarını tutan askerler girişlere izin vermemişti. Havalimanı girişini tanklar ve zırhlı araçlar her türlü giriş ve çıkışa kapattı. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Atatürk Havalimanı’na doğru yürüyüşe geçti. Vatandaşlar kısa sürede havalimanı çevresini doldurmuş, darbeciler ise tankları çekmek zorunda kalmıştı.

HAVALİMANINDA TARİHİ KONUŞMA

Atatürk Havalimanına doğru yürüyen binlerce kişi seferleri durdurulan metrobüslerle insan seli oluşturdu. Araçları olanlar da klaksiyonlarını çalarak yola çıktı. Erdoğan’ın İstanbul’a geleceği bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın Özel Harekât ekiplerine verdiği emirle Atatürk Havalimanı’nın Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne operasyon yapıldı.

Erdoğan, Berat Albayrak ile beraberindekileri taşıyan TC-ATA uçağı havalimanında binlerce kişi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Atatürk Havalimanı’nda açıklama yaptı. F-16’larla uçağının tecrit edilmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, darbecilerin işgalci olduğunu ve bu ülkenin onlara bırakılmayacağını vurguladı. Darbe girişimi nedeniyle hava trafiğinde yaşanan aksamalar devam ederken, THY yurtiçi ve dışı olmak üzere 179 seferini iptal etti. Atatürk Havalimanı’nda darbe girişiminde bulunan 45 asker polisler tarafından gözaltına alındı.

REKLAM

AYNI YERDE SAAT 20.00’DE

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 3’üncü yıldönümü vesilesiyle ülke çapında gerçekleştirilecek “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı saat 20.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda vatandaşlara hitap edecek. Cumhurbaşkanını taşıyan uçak o karanlık gecede Marmaris’ten havalanıp İstanbul’a inmişti. Erdoğan, burada kendisini karşılayan yüzbinlerce kişiye hitap etmiş, Atatürk Havalimanı da direnişin sembol noktalarından biri olmuştu.

O PİLOT DA FETÖ’CÜ ÇIKTI

Atatürk Havalimanı Kontrol Kulesi darbeci askerler tarafından işgal edildikten sonra tüm uçuşlar durdurulmuştu. Kule işgal altındayken, darbeci askerlere belli etmeden Cumhurbaşkanı’nın uçağının kaptan pilotu ile telsiz konuşması yapan kule görevlileri, uçağı Atatürk Havalimanı’na sorunsuz şekilde indirdi. Daha sonra Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren uçağın pilotu Barış Y.’nin de FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı. Örgüt imamıyla defalarca görüşen Barış Y.’nin, FETÖ elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya’ya yüklü miktarda para yatırdığı tespit edildi.