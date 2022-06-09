Gündem Diş için de aile hekimi
ANKARA

Diş için de aile hekimi

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de aile hekimliği benzeri bir uygulamaya geçilmesi planlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı’nda gündeme gelen öneriye ilişkin, 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını ve konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Diş için de aile hekimi
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Aile hekimliği benzeri bir uygulama ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanı Koca, 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını belirterek, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği partisinin Kızılcahamam kampında, sağlık ve eğitimle ilgili birçok konu da gündeme geldi.

2 İLDE PİLOT ÇALIŞMALAR BAŞLADI

  • Kapalı toplantıda dile getirilen sorunlardan biri de hastane randevuları oldu. Erdoğan’ın konuyla ilgili, “Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandı. Bu sorun yavaş yavaş çözülecek. Konuyla ilgili adımlar atmaya başladık” dediği öğrenildi. Bir milletvekili de aile hekimliği benzeri bir uygulamanın ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de hayata geçirilmesi önerisini dile getirdi. Bunun üzerine söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili halihazırda 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını, altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

‘TEŞVİK’ ÇÖZÜMÜ

Başka bir milletvekili de bazı küçük yerleşim yerlerindeki hekim açığına ve bundan dolayı oluşan mağduriyetlere dikkat çekti. Konuyla ilgili özellikle çok fazla tercih edilmeyen kasaba ve ilçeler için hekimleri teşvik edecek adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.

Aile hekimliğine diş takviyesi
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Aile hekimliğine diş takviyesi
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