Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa’yla ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye Cumhuriyeti'ni İsrail'le mukayese etmek olabilecek en gayri ahlaki yaklaşımlardan biridir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti'nin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Türkiye'yi İsrail'e benzetmesini nasıl değerlendirdiğini soran bir gazeteciye cevap verdi. CHP'li Tanrıkulu'nun, Türkiye'yi İsrail'e benzetmesinin oldukça gayri ahlaki olduğuna değinen Ömer Çelik, 'Gitsin o Filistinli çocukların annelerine babalarına sorsun. Onların yanında Türkiye ile ilgili böyle bir cümle kurabilir mi?' dedi.