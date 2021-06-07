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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa’yla ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüştü. İki ülke ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Fransa’yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa’yla ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyareti kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

  • Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

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Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa’yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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