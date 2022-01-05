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ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile telefonla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ve NATO-RF Konseyi toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunuldu.

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