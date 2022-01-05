Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ve NATO-RF Konseyi toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ve NATO-RF Konseyi toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunuldu.
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