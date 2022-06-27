​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör hepimizin ortak düşmanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüşmesine ilişkin, "Güvenlik iş birliği gibi bu konuları da bugün gözden geçirdik. Somut beklentilerimizi de paylaştık. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, “Farklı alanlarda eş güdümlü iş birliğini nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 7’nci toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. Ev sahipliği sırası İran’da ve şu anda tarihler üzerinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

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İkili ticaret hacminde ciddi bir düşüş yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, geçen sene yüzde 62,5 oranında artış olduğunu ve ikili ticaret hacmi için 30 milyar dolara çıkarma hedefinin gerisinde olunduğunu bildirdi.

“İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk”

“Biz İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk ve bu yaptırımları doğru bulmuyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu, “ Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma’nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar gerekli adımları atarlar. Anlaşma sağlandığı takdirde bunun bölgemiz ikili ekonomik ilişkilerimiz için olumlu yansımaları olacaktır. Ticaretimizi istediğimiz hedeflere götürme konusunda çok katkı sağlayacaktır ” ifadelerini kullandı.

” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Astana Toplantısı’nda heyetlerin bir araya geldiğini hatırlatarak, “Suriye konusunda önemli bir platform. Bugün Cenevre’deki Anayasa Komisyonu toplantıları ve diğer süreçler devam ediyorsa bu Astana formatı sayesinde olmuştur. Bu anlamda iş birliğimizi de sürdüreceğiz” dedi.

“Terör hepimizin ortak düşmanı”

Terörle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Güvenlik iş birliği gibi bu konuları da bugün gözden geçirdik. Somut beklentilerimizi de paylaştık. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı” diye konuştu.