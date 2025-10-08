Dışişleri Bakanı Fidan: Uzlaşma sağlanırsa bugün Gazze'de ateşkes olacak

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yi Ankara'da konuk etti.

İki isim kritik görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Suriye'ye hep birlikte yardımcı olmalıyız.

Suriye'nin en önemli sorunu İsrail'in saldırganlığı.

Tüm taraflar üzerine düşeni yapmalı.

Atılacak çok adımlar var.

Teknik görüşmeler önümüzdeki dönemde olacak.

Yakından takip ettiğimiz bir süreç.

Oluruna bırakamayız.

Şam ile istişarelerimizi sürdüreceğiz.

ABD, Ürdün başta olmak üzere bizlerin de devrede olduğu bir süreç.

Vatandaşları özgür kendi kimlikleriyle müreffeh bir şekilde yaşarken ülkenin genel bütünlüğünün bozulmadığı bir Suriye önemli.

Süveyda'daki gelişmeleri bu perspektiften takip ediyoruz.

Bizim için de milli güvenlik sorunu.

DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor.

Bugünkü görüşmemizde 10 Mart mutabakatının ivedilikle ve bütünüyle hayata geçirilmesi için atılacak adımları konuştuk.

Suriye'nin güvenliğine kasteden unsurlar ülkemiz için de güvenlik tehdidi oluşturmaktadır.

SDG'nin takiye yapmaması gerekiyor.

Bir başkası için tehdit olmadığını ispat etmeliler.

-Gazze'de ateşkes görüşmeleri

Uzlaşma çıkarsa ateşkes olacak.

Gazze planında 4 madde üzerinde müzakereler sürüyor.

Bugün uzlaşmaya varılırsa bugün ateşkes ilan edilecek.

"Türkiye'nin desteğini unutmayacağız"

Hasan Şeybani ise, Suriye halkının Türkiye'nin desteğini asla unutmayacağını söyledi.

Şeybani, "Suriye anayasası ve uluslararası hukuk kapsamında adımlar adımlar atıldı. Ülkemizin toprak bütünlüğü esasını vurgulamış olduk. SDG ile bir seri diyaloglar gerçekleştirdik. Tek ülke ve tek ordu ve tek toprak olması içindi. Bölünmeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu da ifade ettik. Bu bağlamda İsrail hala güvenliğimizi tehdit ediyor." dedi.







