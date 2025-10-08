Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye uyarısı: Kimse provokasyonlara gelmemeli yanlış heveslere kapılmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye uyarısı: Kimse provokasyonlara gelmemeli yanlış heveslere kapılmamalı

11:108/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesine asla müsaade etmeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesine asla müsaade etmeyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Suriye’de yaşanan son gelişmelere dikkat çekti. SDG’nin 10 Mart mutabakatına uymadığını ve bölgedeki provokasyonların İsrail tarafından körüklendiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Suriye'nin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesine asla müsaade etmeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi’nin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymadığını ve dün Suriye ordusuna saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Ortam şimdilik durulmuş gibi görünse de işaretler devamının gelebileceğini gösteriyor” dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin sahadaki tüm gelişmeleri yakından izlediğini ve sabırlı, sağduyulu tutumunun bir acziyet olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.


Türkiye’nin net bir duruş sergilediğini belirten Erdoğan, “Suriye’nin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesine asla müsaade etmeyiz. Suriye Demokratik Güçleri verdiği sözü tutmalı, Suriye ile bütünleşmeyi tamamlamalıdır. Ortak tarih ve ortak gelecek ruhuyla hareket edilirse birçok sorun çözülebilir” ifadelerini kullandı.


Erdoğan, Türk, Kürt ve Arap ittifakının bölgede kalıcı barış ve huzurun anahtarı olduğunu belirterek, “Kimse provokasyonlara gelmemeli, yanlış heveslere kapılmamalı” uyarısında bulundu. Halep’teki gerginlikte Suriye yönetiminin hassasiyet gösterdiğini ve SDG’den 10 Mart mutabakatına uygun davranmasının beklendiğini de ekledi.


Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi bir kez daha vurguladı: “Bunun aleyhine tutumları kabul etmemiz mümkün değildir. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve yönetimi de bizimle aynı görüşte. Türkiye olarak Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz.”



#son dakika
#Recep Tayyip Erdoğan
#SDG
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvuru Tarihleri Açıklandı Mı? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır?