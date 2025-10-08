Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye uyarısı: Kimse provokasyonlara gelmemeli yanlış heveslere kapılmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi’nin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.









Erdoğan, SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymadığını ve dün Suriye ordusuna saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Ortam şimdilik durulmuş gibi görünse de işaretler devamının gelebileceğini gösteriyor” dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin sahadaki tüm gelişmeleri yakından izlediğini ve sabırlı, sağduyulu tutumunun bir acziyet olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.





Türkiye’nin net bir duruş sergilediğini belirten Erdoğan, “Suriye’nin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesine asla müsaade etmeyiz. Suriye Demokratik Güçleri verdiği sözü tutmalı, Suriye ile bütünleşmeyi tamamlamalıdır. Ortak tarih ve ortak gelecek ruhuyla hareket edilirse birçok sorun çözülebilir” ifadelerini kullandı.





Erdoğan, Türk, Kürt ve Arap ittifakının bölgede kalıcı barış ve huzurun anahtarı olduğunu belirterek, “Kimse provokasyonlara gelmemeli, yanlış heveslere kapılmamalı” uyarısında bulundu. Halep’teki gerginlikte Suriye yönetiminin hassasiyet gösterdiğini ve SDG’den 10 Mart mutabakatına uygun davranmasının beklendiğini de ekledi.





Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi bir kez daha vurguladı: “Bunun aleyhine tutumları kabul etmemiz mümkün değildir. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve yönetimi de bizimle aynı görüşte. Türkiye olarak Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz.”







