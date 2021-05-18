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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BM kendi kararlarını yok sayan bir aymazlık içinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Filistin'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Uluslararası toplumun tepkisinin cılız kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler, kendi kararlarını yok sayan bir aymazlık içinde" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BM kendi kararlarını yok sayan bir aymazlık içinde
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

AK Parti Meclis Grubu, Genel Kurul'da, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme yapılmasını istedi.

Siyasi parti grupları adına konuşmalar gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"200'den fazla Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. İsrail Kudüs’teki kardeşlerimize baskılarını artırdı. Temel Hedef Filistinlileri Kudüs’ten sürmek. Bir düşünün 70 yıldır bir evde yaşıyorsunuz bir gün çıkıp sözde mahkeme kararıyla evinizden çıkarıyorlar. Evler yaklaşık 70 yıl önce Ürdün tarafından inşa edilip teslim edilen evlerdir.

"Bayramı zehir ettiler"

İsrail, sivil Filistin binalarına saldırdılar. BM binasını hastaneleri hedef aldılar. Mübarek Ramazan Bayramı’nı zehir ettiler.

Cumhurbaşkanımız çok sayıda dünya lideri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı harekete geçirildi. BM Genel Kurulu’nun toplanması talep edildi. Her türlü mekanizmanın harekete geçirilmesini taleplere ekledik.

Haziran 2018’de acil olarak toplanan BM Genel Kurulu’nda karar alındı, rapor sunuldu. BM’nin ofis ve personeli varlığını artırması, sivil gözlem misyonu ve fiziki koruma sağlanması.

"Filistin davasından vazgeçmeyeceğiz"

BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır Perşembe günü genel kurulun toplanması kararını aldı, teşekkür ediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

"Uluslararası toplumun tepkileri cılız kaldı"

Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı. Sanki Gazze'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu.

Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar.

Ne acıdır ki güvenlik konseyi kendi aldığı kararları bile kabul etmeyen bir aymazlık içerisinde.

Biz iki ülke arasındaki normalleşmeye karşı değiliz. Normalleşme çabaları İsrail’in saldırganlığını artırdı.

TİKA ve Kızılay bu zor koşullara rağmen Filistinli kardeşlerimizin acısını hafifletme çabasında.

"İsrail basına da saldırıyor"

İsrail basın yayın kuruluşlarına da saldırıyor. İsrail'e karşı çabalarımız karşısında Meclis’in verdiği karar takdire şayandır.

Filistin konusunda Türkiye'de ortak bir dayanışma iklimi var. Bunu koruma hususunda hassasiyet göstermemiz lazım. İç siyasi tartışmalarda Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları sevindirmemek gerekir."

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