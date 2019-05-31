Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Dışişleri Bakanlığı S-400lerde erteleme söz konusu değil
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

S-400 alımı iptal mi edildi - ABD ile Türkiye S-400 konusunda anlaştı mı

Dışişleri Bakanlığı: S-400'lerde erteleme söz konusu değil

Son günlerde özellikle dolardaki aşağı yönlü hareketi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinin ardından S-400'lerle ilgili yeni bir gelişme yaşanabileceği üzerinde duruluyordu. Sosyal medyada hızla yayılan 'S-400'ler iptal edilecek' haberlerinin hızla yayılması üzerine Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, sürecin devam ettiğini, ertelemenin söz konusu olmadığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
S-400 sisteminin füze bataryası.
S-400 sisteminin füze bataryası.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin S-400 tedariğinin erteleneceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

  • "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
  • Rusya’dan S400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.

Bakanlık Sözcüsü Akosy.
  • Diğer taraftan, ABD’nin S400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır."

S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu
GÜNDEM
S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu
ABDnin Türkiye açıklaması

ABD'nin Türkiye açıklaması

​​Riski azaltmak için çabamız sürüyor.
Yoğunlukşimdiden başladı

Yoğunluk
şimdiden başladı

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) seferlerini artırdı.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

Binali Yıldırım, vaatlerini 3 ana başlıkta paylaştı.
Velayeti vermiyor

Velayeti vermiyor

​Almanya, Türk ailesinin elinden bebeklerini aldı.
Çok hızlı<br>şekilde alınacak

Çok hızlı
şekilde alınacak

​Adalet Bakanı Gül, yargı reformunun detaylarını anlattı.
Erteleme haberleri<br>gerçek değil

Erteleme haberleri
gerçek değil

​Bakanlık, S-400'le ilgili söylentileri yalanladı.
İsrail durmuyor

İsrail durmuyor

​Bir Filistinli daha Aksa yolunda şehit oldu.

CHP kazanırsa <br>rövanşizm <br>egemen olacak

CHP kazanırsa
rövanşizm
egemen olacak

İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı.

3 gün ücretsiz

3 gün ücretsiz

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bayram kararı.
Paylaşımı TT oldu

Paylaşımı TT oldu

​Binali Yıldırım'a Twitter'da destek yağdı.
Bölgeyi<br>savaşa sürükleme

Bölgeyi
savaşa sürükleme

İşbirliği Konseyi zirvesinin bildirisinde mesaj.
Büyüme<br>verisi açıklandı

Büyüme
verisi açıklandı

Ekonomistler yüzde 2,5 daralma bekliyordu.
Yuvaya dönüyorlar

Yuvaya dönüyorlar

Abdullah ​Avcı onaylarsa 3 isim imzayı atacak.
2 milyar lira ödenecek

2 milyar lira ödenecek

​Bakan'dan çiftçiye bayram öncesi güzel haber.
Pilotlar<br>atlayarak kurtuldu

Pilotlar
atlayarak kurtuldu

Üsse inerken arızalanan F-4 uçağında hasar oluştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.