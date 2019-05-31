Dışişleri Bakanlığı: S-400'lerde erteleme söz konusu değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin S-400 tedariğinin erteleneceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
- "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
- Rusya’dan S400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.
- Diğer taraftan, ABD’nin S400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır."