S-400 alımı iptal mi edildi - ABD ile Türkiye S-400 konusunda anlaştı mı

Dışişleri Bakanlığı: S-400'lerde erteleme söz konusu değil

Son günlerde özellikle dolardaki aşağı yönlü hareketi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinin ardından S-400'lerle ilgili yeni bir gelişme yaşanabileceği üzerinde duruluyordu. Sosyal medyada hızla yayılan 'S-400'ler iptal edilecek' haberlerinin hızla yayılması üzerine Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, sürecin devam ettiğini, ertelemenin söz konusu olmadığını duyurdu.