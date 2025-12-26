Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dışişleri Bakanlığı: Suriye’de bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Suriye’de bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz

16:2426/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus kentinde cuma namazı sırasında bir camiyi hedef alan bombalı terör saldırısıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus vilayetindeki bir camiye yapılan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Suriye’nin Humus vilayetinde bugün (26 Aralık) bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Suriye Hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.Türkiye, istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini tüm tahriklere rağmen sürdüren Suriye’nin yanındadır."


Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralanmıştı.




#Dışişleri Bakanlığı
#Suriye
#Humus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. Yargı paketi olacak mı, ne zaman çıkacak, genel af olacak mı? Hangi suçları kapsayacak?