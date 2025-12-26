Dışişleri Bakanlığı: Suriye’de bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus kentinde cuma namazı sırasında bir camiyi hedef alan bombalı terör saldırısıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus vilayetindeki bir camiye yapılan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Suriye’nin Humus vilayetinde bugün (26 Aralık) bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Suriye Hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.Türkiye, istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini tüm tahriklere rağmen sürdüren Suriye’nin yanındadır."
Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralanmıştı.
#Dışişleri Bakanlığı
#Suriye
#Humus