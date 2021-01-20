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ANKARA

Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplam 2 bin 572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadığını bildirdi.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bugün duyurduğu ihalelerle 2 bin 112’si Batı Şeria’da, 460’sı Doğu Kudüs'te olmak üzere toplam 2 bin 572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada İsrail'in, iki devletli çözüm çerçevesinde coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik bu ve benzeri eylemlerinin her seçim öncesinde artmasının "tehlikeli bir fırsatçılık zihniyetini" yansıttığı belirtildi.

Bu eylemlerle bölgede barışın tesis edilmesinin yollarının da kapatılmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "İsrail yönetiminin bu işgalci zihniyetinin karşısında uluslararası toplumu, Filistin halkının haklarını ve Filistin topraklarının korunmasını teminen harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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