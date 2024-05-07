Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır

"Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha gösterdiğini" belirten Keçeli, "Refah'a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."