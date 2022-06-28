Gündem Dışişlerinden Haitiye seyahat ve güvenlik duyurusu Zorunlu değilse kaçının
ANKARA

Dışişlerinden Haiti'ye seyahat ve güvenlik duyurusu: Zorunlu değilse kaçının

Dışişleri Bakanlığı, Haiti’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, Türk vatandaşlarının zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarında fayda görüldüğünü bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dışişlerinden Haitiye seyahat ve güvenlik duyurusu: Zorunlu değilse kaçının
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Haiti'ye yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yapıldı.

Açıklamada, "Haiti’de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarında fayda görülmektedir." ifadesine yer verildi.

Haiti’de Türk büyükelçiliğinin bulunmadığı ve bu ülkeye Santo Domingo'daki (Dominik Cumhuriyeti) Türk Büyükelçiliğinin akredite olduğu aktarılan açıklamada, "Halen Haiti’de yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Santo Domingo Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliğine +1 809 532 77 83 (santral) ve +1 849 206 46 41 (acil durum) numaralı telefonlardan ve embajada.dominicana@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden doğrudan ulaşabilecekleri kaydedildi.

Haiti’de mahkumlar açlıktan öldü
HAYAT
Haiti’de mahkumlar açlıktan öldü

Dünyanın en tehlikeli yolculuğu: Göçmenler bu yolu bile deniyor
DÜNYA
Dünyanın en tehlikeli yolculuğu: Göçmenler bu yolu bile deniyor
Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​Adana'da otomobil servis aracına çarptı.
Bodrumda vahşi cinayet

Bodrum'da vahşi cinayet

​Kum dolu çuvalın içinden erkek cesedi çıktı.
Dört teröristetkisiz hale getirildi

Dört terörist
etkisiz hale getirildi

​Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında tespit edildi.
Beş ev tedbir<br>amaçlı boşaltıldı

Beş ev tedbir
amaçlı boşaltıldı

Sağanak sonrası ​Osmancık'ta korkutan gelişme.
Yüz yüze görüşecekler

Yüz yüze görüşecekler

​Beyaz Saray detayları açıkladı.

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Zam beklentisi yüzde 10-30 arası.

​Türkiye isim hakkını aldı Atina karıştı.

​Kamuyu zarara uğratan suç örgütlerine "Demir Yumruk" operasyonu.

​Yunanistan insanlık suçuna zorla ortak ediyor.

​Atama yapılacak branşlarda ağırlık okul öncesi olacak.

​Papa Franciscus'tan annelere çağrı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildiri imzaladı.

​Cezaevindeki örgüt mensupları koğuşlarda bile isteye Kovid-19 virüsü yaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.