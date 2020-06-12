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Gündem Dışişlerinden İngiltereye Kıbrıstaki üslerine ilişkin düzenlemeye sert tepki Kabul edilemez
POLİTİKA

Dışişleri'nden İngiltere'ye Kıbrıs'taki üslerine ilişkin düzenlemeye sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin statüsünün değiştirilmesine ilişkin yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. Aksoy, "Garantör konumundaki Birleşik Krallık, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada’daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir. Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında, garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'nin, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin bir kısmının sivil kullanıma açılması yönündeki düzenlemeyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden geldiğini belirterek, Ada’daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar verdiğini bildirdi.

  • Sözcü Aksoy, İngiliz Egemen Üsler Bölgeleri'nin askeri amaçlar haricindeki alanlarının sivil kullanıma açılması yönünde yapılan anlaşmanın uygulamaya girmesine ilişkin Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

TÜRK TARAFINA DANIŞILMAMASI KABUL EDİLEMEZ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İngiltere arasında 2014 yılında imzalanan, Ada’daki Egemen İngiliz Üslerindeki taşınmazların mal sahiplerince kullanılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Aksoy, "Bu anlaşmanın imzalandığı dönemde de belirttiğimiz gibi, Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının bu konudaki açıklamalarını desteklediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bu bölgede sadece Kıbrıs Rumlarının değil, Kıbrıs Türklerinin de taşınmazları, vazgeçilmez hak ve çıkarları bulunmaktadır.

Garantör konumundaki Birleşik Krallık, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada’daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir."

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