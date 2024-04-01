Dışişlerinden 'Şifa Hastanesi' açıklaması: İsrail'in kasıtlı saldırıları tarihin en büyük barbarlığı

"İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir.