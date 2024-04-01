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Dışişlerinden 'Şifa Hastanesi' açıklaması: İsrail'in kasıtlı saldırıları tarihin en büyük barbarlığı

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in saldırılarında yok edilen Şifa Hastanesi ve çevresinde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. "Gelen görüntüler, İsrail’in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir." denilen açıklamada, "Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir." ifadeleri yer aldı.

Hüseyin Berk
19:02 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:19 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Terör devleti İsrail'in saldırılarında yok edilen Şifa Hastanesi
Terör devleti İsrail'in saldırılarında yok edilen Şifa Hastanesi

Eli kanlı İsrail ordusu, düzenlediği saldırılar sonrası tamamen kullanılamaz hale getirdiği Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurdu. İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından saldırıların boyutu da gün yüzüne çıktı. Saldırılar nedeniyle Şifa Hastanesi harabeye dönerken çevre sokaklarda onlarca Filistinlinin cesedi olduğu görüldü.

Dışişlerinden 'Şifa Hastanesi' açıklaması: Tarihin gördüğü en büyük barbarlık

"Gelen görüntüler, İsrail’in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir."
denilen açıklamada,
"İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir.
" ifadeleri yer aldı.

"İsrail’i durdurmak uluslararası camianın görevidir"

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer adı:

"İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail’i durdurmak uluslararası camianın görevidir.

BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı’nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir."




#Dışişleri Bakanlığı
#Gazze
#İsrail
#Şifa Hastanesi
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