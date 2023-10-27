Divan’ı değişimcilere bıraktı

CHP'de seçim hezimetinin ardından sular durulmadı. Değişim kavgasının yaşandığı partide kurultaya sayılı günler kala kazan iyice kaynadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partili isimlerle gizli toplantı yapıp yerel seçim pazarlığı kurması, partilileri kızdırdı. CHP'de genel başkanlığa aday olan Özgür Özel "Öğreniyoruz ki o görüşmeyi organize edenlerden, DEVA Partisi'nden isimlerden bir tanesine de CHP'nin elinde olan bir belediyenin sözü veriliyor. Ondan ümit duymam. Duysam duysam utanç duyarım." açıklamasında bulundu.