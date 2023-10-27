Divan’ı değişimcilere bıraktı

CHP’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile Ankara’da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP’de 4-5 Kasım’da yapılacak 38. Olağan Kurultay’a yaklaşık bir hafta kala Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında kritik bir görüşme yaşandı. 28 Mayıs seçimleri sonrasında partide ‘değişim’ hareketini başlatan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde sabah kahvaltısında bir araya geldi. 09.40’ta başlayan görüşme 50 dakika sürdü. Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu basın mensuplarına bir açıklama yapmadı.
ÖZEL’İN DE GÖRÜŞÜNÜ ALALIM
Görüşme davetinin Kılıçdaroğlu’ndan geldiği öğrenildi. Görüşmeye ilk gelen isim İmamoğlu oldu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşıladı. Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’na kurultayın divan başkanlığını teklif ettiği, İmamoğlu’nun ise bu teklife, Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel’in görüşünün alınması gerektiği cevabını verdiği iddia edildi. Özgür Özel ise teklife Zonguldak ziyaretinde değerlendirdi. Özel, “Divan başkanlığını Ekrem Bey’e bırakmaya olumlu bakarız. Değişim sürecinde Ekrem Bey’in ortaya koyduğu irade son derece kıymetlidir” dedi.