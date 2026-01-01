"Divine Circus” ağı çözülüyor: Majhadi itirafında hepsini ifşa etti, işte uyuşturucu partilerine katılan ünlü isimler

Mahjadi, firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun boğazdaki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenlediğini söyleyerek, "Kasım Garipoğlu, Burak Ateş ve Şeyma Subaşı'nı tanıdığını belirterek, "Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler." ifadelerini kullandı.

Majhadi savunmasında, "Ben kimseye satmadım, onlar benim arkadaşımdı. 12 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Böyle işler için zamanım yok, sıkı çalışan birisiyim. Türk kültürünü gösteren birisiyim. Kadınlara karşı saygı duyuyorum." ifadeleriyle suçlamaları reddetti.

Suma Han'ın işletmecisi Cengiz Can Atasoy da "Ben ifademde kullanıcı olduğumu kabul ettim. Belki de iyi oldu kullanmam" derken, Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ise avukatı aracılığıyla yaptığı savunmasında, uyuşturucu partilerinin organize eden kişilerin ünlü olduğunu ve camiada geçimini sağlayan kişilerin de ilişkilerini korumak ve temasta bulunmak için bu partilerde görünmeleri gerektiğine dikkat çekti.