Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
"Divine Circus” ağı çözülüyor: Majhadi itirafında hepsini ifşa etti, işte uyuşturucu partilerine katılan ünlü isimler

"Divine Circus” ağı çözülüyor: Majhadi itirafında hepsini ifşa etti, işte uyuşturucu partilerine katılan ünlü isimler

10:271/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Majhadi her şeyi itiraf etti, işte ifşa ettiği ünlü isimler
Majhadi her şeyi itiraf etti, işte ifşa ettiği ünlü isimler

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, tutuklu bulunan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi ifadesinde, firari işadamı Kasım Garipoğlu'nun Boğaz'daki "Divine Circus" adlı yalısında 15 günde bir uyuşturucu partisi düzenlediğini itiraf etti. Partilere katılan isimleri tek tek açıklayan Majhadi, "Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler." ifadelerini kullanarak ünlülerin adının karıştığı “Divine Circus” uyuşturucu ağını anlattı.

"Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", ve "fuhuş" suçundan tutuklanan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi'nin verdiği ifade ortaya çıktı.

15 günde bir uyuşturucu partisi

Mahjadi, firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun boğazdaki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenlediğini söyleyerek, "Kasım Garipoğlu, Burak Ateş ve Şeyma Subaşı'nı tanıdığını belirterek, "Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler." ifadelerini kullandı.

"Ben satıcı değil, kullanıcıyım"

Majhadi savunmasında, "Ben kimseye satmadım, onlar benim arkadaşımdı. 12 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Böyle işler için zamanım yok, sıkı çalışan birisiyim. Türk kültürünü gösteren birisiyim. Kadınlara karşı saygı duyuyorum." ifadeleriyle suçlamaları reddetti.

"Partileri organize eden kişiler ünlü isimler"

Suma Han'ın işletmecisi Cengiz Can Atasoy da "Ben ifademde kullanıcı olduğumu kabul ettim. Belki de iyi oldu kullanmam" derken, Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ise avukatı aracılığıyla yaptığı savunmasında, uyuşturucu partilerinin organize eden kişilerin ünlü olduğunu ve camiada geçimini sağlayan kişilerin de ilişkilerini korumak ve temasta bulunmak için bu partilerde görünmeleri gerektiğine dikkat çekti.

İşte Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun evinden çıkanlar;


#Divine Circus
#uyuşturucu operasyonu
#Cem Garipoğlu
#Kaım Garipoğlu
#Zohaer Majhadi
#itiraf
#uyuşturucu partisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Ocak eczaneler açık mı kapalı mı? Nöbetçi eczane var mı?