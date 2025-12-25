21 ünlüye uyuşturucu gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişliyor. İstanbul merkezli 4 ildeki düzenlenen baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ünlü film yapımcısı Timur Savcı, Momo restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, sosyal medya fenomenleri ve modeller bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
UYUŞTURUCU APARATI BULUNDU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında; TimsB Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı, Momo restoranları sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, No More isimli mekanın sahibi Uğur Can Peker, Müzeyyen Karakan Management sahibi Menajer Müzeyyen Karakan, sosyal medya fenomeni Melisa Şahin, Oryantal Nuray Çokçalışkan, model Melissa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek, Yılmaz Burak Bozkurt gibi isimler bulunuyor. Şüpheliler arasındaki Timur Savcı, kan ve san örneği alındıktan soruşturma kapsamında ifade verdi. Savcı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Ayrıca sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.