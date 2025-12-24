Yeni Şafak
Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

12:1824/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
IHA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Ordu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 5 gram metamfetamin, 29 gram sentetik kannabinoid, 18 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 49 adet sentetik ecza, 3 gram esrar ve 12 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.


Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

