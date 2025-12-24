Bilecik’te şüpheli araç içinde uyuşturucu madde bulundu

Olay; Bilecik-Osmaneli-İznik-Pamukova karayolunda meydana geldi. Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler devriye esnasında yol kenarında park halinde duran 34 EYJ 257 plakalı araçtan şüphelendiler. Aracın yanına giden ekipler araç içerisinde M. G. E. ve F.E. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine aracın dışarıdan yapılan kontrollerinde bagaj kısmında peçete içerisinde sarılı 20 gram sentetik kannabinoid bozai ele geçirildi. Ayrıca 20 gram da sıvı amfetamin maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler tespit edilerek bulunan suç unsurlarına el konuldu.