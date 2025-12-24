Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik
Bilecik’te şüpheli araç içinde uyuşturucu madde bulundu

Bilecik’te şüpheli araç içinde uyuşturucu madde bulundu

10:0624/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Bulunan uyuşturucular.
Bulunan uyuşturucular.

Bilecik’te jandarmanın devriye gezdiği esnada yol kenarında şüpheli bir şekilde park etmiş araç içinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Olay; Bilecik-Osmaneli-İznik-Pamukova karayolunda meydana geldi. Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler devriye esnasında yol kenarında park halinde duran 34 EYJ 257 plakalı araçtan şüphelendiler. Aracın yanına giden ekipler araç içerisinde M. G. E. ve F.E. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine aracın dışarıdan yapılan kontrollerinde bagaj kısmında peçete içerisinde sarılı 20 gram sentetik kannabinoid bozai ele geçirildi. Ayrıca 20 gram da sıvı amfetamin maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler tespit edilerek bulunan suç unsurlarına el konuldu.


Şahıslar gözaltına alınırken, ’Uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak’ suçlarından yasal işlem yapıldı.

#uyuşturucu
#asayiş
#Bilecik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BES kesintisi devlet katkısı ne kadar olacak?