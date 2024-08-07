Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gençlerle bir araya geldi

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencileri Başkanlıkta kabul eden Erbaş, burada yaptığı konuşmada, istikbalin en önemli servetinin gençler olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bir kul için en güzel şey Allah'a secde ve rüku etmektir. İşlerinizi güzel bir şekilde yapın ama ibadetlerinizi ihmal etmeyin. Bizim güzelliğimiz böyle ortaya çıkıyor. Hem dünya ile ilgili işlerimizi en güzel bir şekilde yapmak hem de Rabb'imize olan vazifemizi, ibadetlerimizi ihmal etmemek. O zaman tam insan, en güzel insan oluruz." ifadelerini kullandı.