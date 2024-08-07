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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gençlerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Manisa'nın Soma ilçesindeki Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün faaliyetlerine katkı sunan öğrencilerle görüştü.

16:08 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Başkan Erbaş gençlerle bir araya geldi.
Başkan Erbaş gençlerle bir araya geldi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencileri Başkanlıkta kabul eden Erbaş, burada yaptığı konuşmada, istikbalin en önemli servetinin gençler olduğunu vurguladı.


Erbaş, "Büyüklerimiz şöyle dua ederlermiş, bunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz, 'Rabb'imiz bize göz aydınlığı olacak zürriyet, eş nasip eyle.' Sizler o büyüklerimizin yapmış olduğu dualarının kabul olunmuş meyvelerisiniz, göz aydınlığımızsınız." ifadesini kullandı.


Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik hizmetlerinin yaygınlaştığını belirten Erbaş, vatanı, devleti, ezanı, bayrağı geleceğe taşımak için gençlerin kendilerini çok iyi yetiştirmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.


Erbaş, gençlerin bunun için üzerlerine düşen her türlü vazifeyi yerine getirmeleri gerektiğinin altını çizerek, gençlere namazlarını ihmal etmemeleri konusunda da tavsiyede bulundu.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bir kul için en güzel şey Allah'a secde ve rüku etmektir. İşlerinizi güzel bir şekilde yapın ama ibadetlerinizi ihmal etmeyin. Bizim güzelliğimiz böyle ortaya çıkıyor. Hem dünya ile ilgili işlerimizi en güzel bir şekilde yapmak hem de Rabb'imize olan vazifemizi, ibadetlerimizi ihmal etmemek. O zaman tam insan, en güzel insan oluruz." ifadelerini kullandı.


Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi de hazır bulundu.



#Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü
#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
#Manisa
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