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Diyanet’e 7.7 milyon soru

Diyanet’e 7.7 milyon soru

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0018/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Diyanet İşleri Başkanlığını vatandaşlar geçen yıl soru yağmuruna tuttu.

Müftülükler, Alo 190 Dini Danışma Hattı ve çevrim içi platformlar aracılığıyla 7 milyon 765 bin başvuru geldi. Vatandaşlar en çok ibadet, helal-haram, namaz, oruç, zekât, miras gibi konularda bilgi almak istedi. Diyanet’e yöneltilen sorular 23 farklı başlık altında toplandı. Adak ve yemin, aile hayatı, hac ve umre, haklar ve sorumluluklar, helal ürün ve hizmet, helaller ve haramlar, ibadet, dua, tövbe, inançla ilgili diğer meseleler, İslam inancı, kadınlara özgü haller, Kur'an-ı Kerîm'in muhtevası icazı ve tarihi, Kur'an'ın kıraati, kurban, mezhepler ve dini oluşumlar, miras ve vasiyet, namaz, oruç, tasavvuf, temizlik, tıp ve sağlık, ticarî hayat, vakıf, zekat ve sadaka en çok soru gelen konular oldu.



#Aktüel
#Diyanet
#Toplum

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