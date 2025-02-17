Sadece İnsan Derneği 17 ülkede ramazan yardımları gerçekleştirecek

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu Ramazan’da da gıda kolileri, iftar sofraları, yetim destek programları ve zekât, fitre dağıtımları ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. 2023 yılında binlerce aileye gıda yardımı ve yetimlere bayramlık dağıtan dernek, on binlerce kişiyi iftar sofralarında ağırlamıştı. 2024 yılında “Ramazan Berekettir” sloganıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında ise 100 bin kişiye iftar, kumanya, bayramlık, zekât ve fitre yardımı yapıldı.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, 2025 senesi için Ramazan Paylaşınca Güzel sloganı ile 17 ülkede iftar, gıda kumanyası, fitre, zekat, fidye, bayramlık yardımları yapmaya hazırlanıyor. Derneğin yardım yapmayı planladığı ülkeler arasında şunlar yer alıyor; Türkiye, Filistin, Suriye, Kenya, Uganda, Bosna Hersek, Arnavutluk, Irak, Tanzanya, Madagaskar, Mozambik, Filipinler, Endonezya, Kırgızistan, Malavi, Azerbaycan ve Pakistan.









İftar sofraları kurulacak

Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olan iftar sofraları, bu yıl da hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahipleriyle buluşacak. Savaş, kriz ve yoksullukla mücadele eden bölgelerde kurulacak iftar sofraları ile binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırılacak. Bir iftar bedeli 180 TL olarak belirlenirken, bu destek sadece bir öğün değil, bir umut ışığı olacak.

Gıda yardımları devam edecek

Ramazan’da temel gıdaya erişimde güçlük çeken ailelere kumanya paketleri dağıtılacak. Değeri 1000 TL olarak belirlenen bu paketlerde un, yağ, pirinç, şeker, bakliyat ve diğer temel gıdalar yer alacak.

Yetimlere bayram sevinci yaşatılacak

Dernek, Ramazan sonunda yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafetler hediye ederek, bayram sevincini onlar için daha anlamlı hale getirecek. Hayırseverlerin destekleriyle gerçekleşecek bu kampanya ile binlerce çocuğun yüzü gülecek.

Zekât, fitre ve fidye bağışları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Ramazan, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı ay olarak bilinirken, dernek zekât, fitre ve fidye bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacak. Bağışlar sayesinde yoksul ailelere destek olunacak ve sofralar bereketlenecek.