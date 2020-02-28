Gündem Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
POLİTİKA

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı. Şırnak'tan oğlu Ramazan için eyleme dahil olan baba Mehmet Halil Eliçümüş, "Oğlumu HDP'den istiyoruz. Onu almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.

Haber Merkezi AA
Baba Eliçümüş, evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.
Baba Eliçümüş, evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 179'uncu gününde sürüyor. Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinden 6 ay önce dağa götürülen 19 yaşındaki oğlu Ramazan için eyleme katılan baba Mehmet Halil Eliçümüş, oğlunun çalışmak için gittiği İstanbul'da kandırıldığını söyledi.

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AA
Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Evladımı kandırdılar

Oğlunun eve döndükten sonra bir anda ortadan kaybolduğunu ifade eden baba Eliçümüş,
oğlunun kandırılmasından HDP'yi sorumlu olduğunu belirterek, "HDP aracı olmuş, oğlumu HDP'den istiyoruz. Oğlumu almadan buradan ayrılmayacağım, evladıma kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğim" dedi.

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