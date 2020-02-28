Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı. Şırnak'tan oğlu Ramazan için eyleme dahil olan baba Mehmet Halil Eliçümüş, "Oğlumu HDP'den istiyoruz. Onu almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 12:00 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 12:25 AA