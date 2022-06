​​​Diyarbakır büyükşehir belediyesi araç filosuna 24 yeni otobüs aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada etkin, verimli ve konforlu ulaşım hizmetinin vatandaşlara sunulması amacıyla alımı yapılan 24 otobüsü düzenlenen törenle hizmete aldı.

Büyükşehir Belediyesi Doğalgazlı Otobüs park alanında yapılan programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır’a güzel bir hizmeti daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni alınan otobüslerle beraber 60 güzergahta 298 otobüsün hizmet vermeye devam edeceğini belirten Vali Su, otobüslerin vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda güzergahlarda çalıştırılacağını kaydetti.

“Şu anda servis olmayan hiçbir ilçemiz kalmadı”

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmete aldığı otobüslerle toplu taşımayı rahatlatacağını vurgulayan Vali Su, şöyle konuştu:

“Arkadaşlarımıza talimat verdim. Bu gelen otobüslerimizden, belediye otobüsü olmayan ilçelerimize de belediye otobüsü seferi koyalım dedik. Şu anda bu otobüslerden Kulp, Lice, Hazro, Eğil ve Çüngüş ilçelerimize belediye otobüs servislerini koymuş oluyoruz. Servis olmayan Bağıvar Mahallemize de yine 1 otobüs seferi koymuş olduk. Böylelikle şu anda ilçelerimize servis olmayan hiçbir ilçemiz kalmamış oluyor.”

Toplam 52 yeni otobüs

Toplam 52 yeni otobüsün hizmete alınacağını aktaran Vali Su, geri kalan 28 otobüsün normalde Eylül ayında teslim edileceğini ama bu süreyi öne çekmeye çalıştıklarını ifade etti.

Otobüslerde vatandaşların konforlu bir şekilde seyahat edeceğini vurgulayan Vali Şu, şunları dile getirdi:

“Klimalı otobüslerimiz son model ve modern. Hepsi çok güzel, özel, vatandaşlarımızın rahatça içinde, konforlu bir şekilde seyahat edebileceği otobüsler. Zaman içerisinde yine eskiyen otobüslerimizi yenileme yönünde çalışmalarımız devam edecek. Yine bu çerçevede mevcutların bakım onarımları, klimalarla ilgili çalışmalarını zaten sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.”

“Ekiplerimiz 7/24 vatandaşımızın hizmetinde”

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını belirten Vali Su, şunları aktardı:

“Valilik olarak kamu hizmetleri açısından ilimizin her noktasında hizmetler devam ediyor. Diğer taraftan da Büyükşehir Belediyesi olarak yine her noktada, alanda hizmetlerimiz sürüyor. Yapılanlar, devam eden ve planladığımız hizmetler var. Hem valilik ve tüm personel, bağlı birimler olarak hem de Büyükşehir Belediyesi ve bağlı tüm birimler olarak vatandaşımızın hizmet için varız. Vatandaşlarımıza hizmet için buradayız. O yüzden tüm ekiplerimiz 7/24 vatandaşımızın hizmetinde. Nerede bir sorun varsa hemen müdahale etmek için tüm ekiplerimiz hazır.”

“Her tarafta çalışmalarımız devam ediyor”

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların rahatı için çalıştığına dikkat çeken Vali Su, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın rahat, konforlu, huzur içerisinde yaşaması için bütün imkanlarımızı hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Valilik olarak seferber ediyoruz, seferber etmeye de devam edeceğiz. İlimiz hızla gelişiyor. Çok güzel güzel yollarımız şu anda asfaltlama çalışmalarına başladık. Onlar devam ediyor. Park, bahçe çalışmalarımız devam ediyor. Yani ilimizin her yerinde her tarafında vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmeleri, seyahatlerini konforlu, daha güvenli yapmaları ve trafik akışının daha güzel hale getirilmesi için her tarafta çalışmalarımız devam ediyor.”

“24 araçla Diyarbakır’ımıza nefes olacağız”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır’da ulaşımın nefes alması noktasında önemli bir gün yaşadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“24 araçla Diyarbakır’ımıza nefes olacağız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 274 araçla taşıma hizmetini sürdürüyorduk ve günlük sadece kendi aracımızla 54 ayrı hatta yaklaşık 120 bin yolcu taşıyoruz. 24 aracımız 8 metreden oluşacak ve toplamda 40 tane 8 metre aracımız olacak. 1 tane 12 metre aracımız olacak ve 11 tane de 18 metre aracımız hizmet verecek.”

Çiftçi, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

“Yaz dönemi itibariyle Diyarbakır sıcak bir memleket ve en çok şikayeti araç klimalarından alıyorduk. Mevcut araçlarımızdan 180 tanesinin klima bakımları yapıldı, 20 tanesinin de bakım işlemleri yapılıyor. Birkaç gün içerisinde onları da devreye alacağız. Yolcularımızın memnuniyetini bir üst seviyeye çıkaracağız. Eylül ayına kadar gelecek araçlarla beraber şehir ulaşımında çok daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde 80 şoför alımımız da olacak. İnşallah onları da neticelendirdikten sonra çok daha hızlı ve konforlu bir şekilde 7/24 vatandaşların hizmetinde olacağız.”

Konuşmaların ardından Vali Su ve beraberindekiler otobüsleri inceledi, teknik personelden bilgi aldı.

İlçelere yeni hizmete konulan araçların hareket saatleri ise şöyle :