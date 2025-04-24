Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyou: 29 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ilde belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, muhtelif tür ve miktarda uyuşturucu, uyarıcı madde, 4 hassas terazi, 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmamak için uyuşturucu satışını Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yıkım kararı verilen binaları tercih ettikleri, ev buluşmaları yaptıkları görüşmelerde ‘bana gel, bende var', ‘burada halleder öyle gidersin, ‘ne parası, ikram' ‘sen misafirsin' gibi şifreli konuşmalar yaptıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 4'ü savcılıkta serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 43 şüpheliden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.