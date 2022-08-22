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DİYARBAKIR

Diyarbakır mozzarellası yiyeceğiz: Patent başvurusu yapıldı

Diyarbakır’da mozzarella peyniri, Şırnak’ta örtü altı sebzecilik, Kastamonu’da mürver meyvesi öne çıkanlar. Diyarbakır’da 48 kadın manda sütünden mozzarella üretmeyi öğrendi. Markalaşma için patent adımı da atıldı.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Diyarbakır mozzarellası yiyeceğiz: Patent başvurusu yapıldı
Diyarbakır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kadın çiftçilerin mesleki beceri kazanımları ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması için çeşitli eğitimler veriyor. Kadınların birlikte çalışıp üretebilecekleri atölye, işletme ve kooperatif kurmaları destekleniyor. Bu kapsamda desteklere paralel tarımda kadın çiftçi sayısı da ürettikleri ürün türü de artıyor. Diyarbakır'da mozzarella peyniri, Mardin’de bal, Şırnak’ta örtü altı sebzecilik ve fide yetiştiriciliği, Kastamonu’da mürver meyvesi bunlardan öne çıkanlar. Kadın eli değen ve ilk hasatları yakında olan o projeler şöyle:

PATENT BAŞVURUSU DA YAPILDI

  • Diyarbakır'da kadınlar mozzarella peyniri üretecek. 48 kadın çiftçi peynir üretiminin de olduğu bir dizi konuda eğitim aldı. Manda mozzarella peynirinin markalaşması için patent adımı da atıldı. Kadın çiftçiler KOSGEB veya kırsal kalkınma hibelerine başvurarak kendi üretim işletmelerini, pazarlama ağı ve markalarını oluşturacak.

İLK BAL HASADI

Mardin Dargeçit’teki kadınlar ise bal üretecek. Amaç kadınların emeklerini görünür kılarak ve ekonomik olarak aile bütçesine katkı sağlayarak aile geliri artırmak, bu sayede göçün önüne geçmek. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı projeyi destekliyor. 70 kadın çiftçi eğitimlerini tamamladı ve arılı-arısız kovan, arıcılık malzemesi ve bal sağım makinesi dağıtımı yapıldı. Sonbahar döneminde ilk hasadın yapılması hedefleniyor.

SERACILIĞA KADIN DOKUNUŞU

  • Kilis'te ise kadınlara yönelik yürütülen Hayat Müşterektir Projesi kapsamında 40 kadın çiftçi arı yetiştiriciliği konusunda eğitim aldı. Şırnak'ta da Seracılığa Kadın Dokunuşu Projesi hayata geçirildi ve örtü altı sebzecilik ve fide yetiştiriciliği ile ilgili Antalya'daki seralara teknik geziler yapılacak.

MÜRVERİN İLK SATIŞI EKİM SONRASI

Kastamonu'da da mürver yetiştiriciliği ve mürver ürünlerinin değerlendirilmesi projesi sürdürülüyor. 140 kadın çiftçiye tıbbi ve aromatik bitkiler konulu eğitimler verildi. Orman bölge müdürlüğüne ait fidanlıklarda mürver fidanı üretimi için çalışmalara başlandı. Ekim ayında mürver meyvesinin toplanması ile ilgili tarla günü yapılarak, satış yapması sağlanacak.

Tropikal meyvelerin en lezzetlisi: Kilosu 80 TL
FOTOĞRAF 7
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Türkiye'nin tarım da üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'de son yıllarda tropikal meyve üretimi de arttı. Hatay'dan Mersin'in Erdemli ilçesine yerleşen doğa ile iç içe çiftlik kuran Akdoğan ailesi de egzotik tropikal meyveler yetiştirmeye başladı.<br>
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Avokadodan passifloraya kadar çeşit çeşit ürün yetiştiren aile, örtü altında da 4 dönüm alana ejder meyvesi dikti. İlk senesinde 4 dönümden 1 ton ürün alan üreticiler, bu yıl ise 3,5 ton civarında meyve almaya başladı.
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İkinci yılında 3,5 tona yakın ürün çıkması ve fiyatının kilogramda 80 TL'ye gitmesi nedeniyle üreticinin yüzü güldü. Hasadın sürdüğü bahçede bazı vatandaşlar kendileri de gelip istediği kadar ürün toplayıp alabildiği belirtildi.<br>
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Verim bu sene 3 kat arttı, talep fazla<br><br>Babası ve diğer kardeşinin Hatay'dan Mersin'e tarımla uğraşmak için yerleştiğini belirten kendisi de İstanbul'da kimya mühendisi olan Abdullah Akdoğan, \"2020 yılında ailecek bir işletme kurduk. Bu gördüğünüz sera 4 bin metre kare. Geçen yıl ejder meyvesinin ilk hasadını yapmıştık 1 ton civarında meyve aldık. Bu sene de beklentimiz yaklaşık 3,5 ton meyve\" dedi.
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Mersin ve Erdemli bölgesinde tropikal meyveler yaygınlaşmaya başladığını anımsatan Akdoğan, \"Turizm amaçlı bölgeye gelenler ile diğer müşterilerimiz bahçemize gelip kendiler de alabiliyor. Şuanda talep gayet iyi. Hem buradan hem yurt dışından talep fazla. Hem gelen müşterilerimize hem de talep edenlere kilogramı 80 TL'den veriyoruz. Gayet güzel bir rakam şuan memnunuz\" diye konuştu.<br>
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Lifli yapısı olduğu için şeker hastalığına iyi geldiğini ve bir çok vitamin içerdiğini dile getiren Akdoğan soğuk yenildiğini ferahlatan bir lezzeti olduğunu da kaydetti.
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Hasadın kolay olduğunu belirten aile bireylerinden Hatice Akdoğan, bu sene verimli bir yıl olduğunu ve iyi ki bu işe girdiklerini ifade etti.<br><br>Ailece ürün hasadı yaptıklarını dile getiren Fatma Akdoğan ise, hasat yaparken öncelikle meyvenin çiçek kısımlarını kestiklerini daha sonra köklerinden budayarak kasalara yerleştirdiklerini aktardı.
Tropikal meyvelerin en lezzetlisi: Kilosu 80 TL
Türkiye'nin tarım da üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'de tropikal meyvelerden Pitaya (ejder meyvesi) yetiştiren Akdoğan ailesi, geçen yıla oranla bu sene 3 kat daha fazla verim aldı. Tropikal meyvelerin en lezzetlileri arasında yer alan Ejder meyvesi üreticiyi 80 TL'lik kilogram fiyatıyla da sevindirdi.
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