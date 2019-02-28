Gündem Diyarbakırda ele geçirildi 800 yıllık
DİYARBAKIR

Diyarbakır haber: Hz. İsa ile Hz. Meryem tasvirleri bulunan 800 yıllık kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da ele geçirildi: 800 yıllık

Diyarbakır'da deri üzerine İbranice yazılı, içerisinde Hz. İsa ile Hz. Meryem'in yüzlerinin de tasvir edildiği resimlerin bulunduğu 800 yıllık kitap, jandarmanın düzenlediği operasyonla, satılmak istenirken ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen kitabın 800 yıllık olduğu tespit edildi.
Ele geçirilen kitabın 800 yıllık olduğu tespit edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesindeki 4 şüphelinin tarihi bir kitabı satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerin belirlenen adresine baskın yaptı.

Operasyonda, yaklaşık 800 yıllık olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice yazılı ve içerisinde Hz.i İsa ile Hz. Meryem'in yüzlerinin de tasvir edildiği resimler bulunan kitap ele geçirildi.

Ekipler, kitabı satmaya çalışan 4 şüpheli ile evdeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Aydın'da 400 yıllık Tevrat ele geçirildi
GÜNDEM
Aydın'da 400 yıllık Tevrat ele geçirildi

Denizli'de yakalandı: Değerine paha biçilemiyor
GÜNDEM
Denizli'de yakalandı: Değerine paha biçilemiyor

Ankara'da bulundu: 3 milyon dolara satacaklardı
GÜNDEM
Ankara'da bulundu: 3 milyon dolara satacaklardı

Kim söz verdi nükleer test yapmayacak

Kim söz verdi nükleer test yapmayacak

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki zirve sonrasında konuştu.
İhracatta artış sürüyor

İhracatta artış sürüyor

TÜİK, dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Hızla yükseliyor

Hızla yükseliyor

​Bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

​2 milyon haneye 80 liralık elektrik desteği PTT'lerden yapılacak.
Çift ekranlı LG görücüye çıktı

Çift ekranlı LG görücüye çıktı

​Katlanabilir telefon piyasasında yarış kızışıyor.
Savaş tehlikesi

Savaş tehlikesi

Asya'nın iki nükleer gücü Pakistan ile Hindistan savaşın eşiğinde.
Seni cennetin kapısında bekleyeceğim

Seni cennetin kapısında bekleyeceğim

​Mısır'da idam edilen gencin kızına yazdığı mektup.

​Beyaz Saray, iki liderin görüşmelerinde anlaşmaya varamadığını açıkladı.

50 cm kar geliyor

50 cm kar geliyor

​Meteoroloji'den son dakika peş peşe uyarılar.
Fenerbahçe direkten döndü

Fenerbahçe direkten döndü

​Transferi olsaydı F.Bahçe'nin başı çok ağrıyacaktı.
3 milyon dolarlık iptal

3 milyon dolarlık iptal

​Transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı.
Parayı neden verdi?

Parayı neden verdi?

​İşadamı Kıraç, kendisini Fransız Bakan Drian olarak tanıtan dolandırıcıya 4,1 milyon avro kaptırdı.
Beyaz Saraydanilk açıklama

Beyaz Saraydanilk açıklama

Erdoğan, Trump'ın damadı Kushner'ı kabul etti.
28 Şubat FETÖ’nün önünü açtı

28 Şubat FETÖ’nün önünü açtı

​Bugün devletin millete savaş açtığı 28 Şubat'ın yıl dönümü.
Hepsi travma yaşadı

Hepsi travma yaşadı

​Yeni Şafak, 28 Şubat'ın kararttığı hayatların izini sürdü.
Milyonlarcalira çöpe gitti

Milyonlarcalira çöpe gitti

​Kartal Belediyesi milyonlarca liraya bastırdığı tanıtım kitaplarını çöpe attı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.