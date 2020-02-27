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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da HDP önündeki 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP önündeki 2 aile daha evladına kavuştu: Ailelerden evladına kavuşanların sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Alkan ve Alptekin aileleri, güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarına yıllar sonra sarılmanın mutluluğunu yaşadı. Anneler Cahide Alkan ve Şahize Altınkaynak'ın evlatlarının da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 11'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 11 oldu.
Eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 11 oldu.

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan teröristlerin teslim olmaları devam ediyor.

Diyarbakır, İzmir ve Mardin İl Jandarma komutanlıklarının yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu dün örgütten kaçan ve güvenlik güçlerine teslim olan 5 teröristten "Hevi Çiyan" kod adlı terörist Halise Aptekin ve "Çektari Çiyayi" kod adlı Mehmet Emin Alkan, Diyarbakır'da aileleriyle buluştu.

HDP önünde 'evlat nöbeti' tutan 2 aile daha çocuklarına kavuştu
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HDP önünde 'evlat nöbeti' tutan 2 aile daha çocuklarına kavuştu
HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 2 aile, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evlatlarına kavuştu. örgütten kaçan ve güvenlik güçlerine teslim olan 5 teröristten 'Hevi Çiyan' kod adlı terörist Halise Aptekin ve 'Çektari Çiyayi' kod adlı Mehmet Emin Alkan, Diyarbakır'da aileleriyle buluştu. Anneler Cahide Alkan ve Şahize Altınkaynak'ın evlatlarının da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 11'e yükseldi.


Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mehmet Emin Alkan için oturma eylemi yapan ağabey Mehmet Nur Alkan ile Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelerek 6 yıl önce dağa götürülen kızı Halise Alptekin (32) için oturma eylemi yapan Şahize Altınkaynak'a müjdeli haber verildi.

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Evladına kavuşan aile sayısı 8'e yükseldi
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HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Evladına kavuşan aile sayısı 8'e yükseldi

Diyarbakır Jandarma Komutanlığına gelen anne Cahide ve ağabey Mehmet Nur Alkan Mehmet Emin Alkan'a, anne Şahize Altınkaynak da yıllardır hasret kaldığı evladı Halise Alptekin'e sarıldı ve gözyaşı döktü.

HDP önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
GÜNDEM
HDP önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Evladına kavuşan aile sayısı 11'e yükseldi

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik ise 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Veysi'ye kavuşmuştu.

Anneler Cahide Alkan ve Şahize Altınkaynak'ın evlatlarının da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 11'e yükseldi.
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