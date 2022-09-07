Gündem Diyarbakırda kimlik bilgileri ele geçirilen PKKlı İstanbulda yakalandı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kimlik bilgileri ele geçirilen PKK'lı İstanbul'da yakalandı

Diyarbakır Lice'de Mehmedil mezrasında ele geçirilen örgütsel dokümanlardan kimliği tespit edilen terör örgütü PKK üyesi Fırat S. İstanbul'da yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda kimlik bilgileri ele geçirilen PKKlı İstanbulda yakalandı
PKK'lı terörist Fırat S.'nin İstanbul'da yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Haziran'da Lice'nin Mehmedil mezrasında PKK'lı teröristlerin barındığı değerlendirilen bölgede çalışma yaptı. Terör örgütü üyelerine ait dokümanlar ele geçiren jandarma ekipleri, PKK/KCK üyesi terörist Seyit Dilsöz kod adlı Fırat S.'ye ait bilgilere ulaştı.

Kırsaldaki dokümanlarda sicil bilgileri tespit edilen PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı
OYNAT 00:14
Kırsaldaki dokümanlarda sicil bilgileri tespit edilen PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı
Diyarbakır'da mezrada ele geçirilen dokümanlardan sicil bilgileri tespit edilen PKK/KCK'lı terörist İstanbul'da yakalandı. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Haziran'da Lice'nin Mehmedil mezrasında yer gösterme çalışmalarında çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Dokümanlar üzerinde yapılan incelemede PKK/KCK üyesi terörist Seyit Dilsöz kod adlı Fırat S'nin sicil bilgileri bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince İstanbul'da bulunduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin çalışmasıyla PKK'lı terörist Fırat S.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi. Örgüt üyesi Fırat S., TEM ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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